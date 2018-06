Anne Hathawayová zhubla za měsíc 12 kilo, ale už opět přibírá

Hathawayová si v Bídnících zahraje prostitutku Fantine a drasticky kvůli tomu zhubla. Vychrtlá herečka ale už opět začíná přibírat na váze.

"Za první tři týdny jsem díky detoxu shodila 4,5 kila a pak dalších sedm kilo za 14 dní tak, že jsem hladověla a cvičila, což ale nedoporučuji. Byla jsem pod dohledem výživových poradců a lékaři mě monitorovali, ale není to legrace. Můžete být až příliš hubený," řekla Hathawayová pro server Contact Music.

Herečka momentálně propaguje film Temný rytíř povstal, v němž si zahrála Catwoman. Také kvůli této roli držela dietu, která ale nebyla tak drastická. Aby se vešla do kostýmu, jedla jen kapustu a hodně cvičila.

"Byl to psychický teror: ten oblek, mé myšlenky na něj změnily můj život natolik, že jsem se do něj nakonec vešla. Ovládala jsem se rok. Vlezla jsem do posilovny na deset měsíců a nevylezla z ní," řekla herečka.