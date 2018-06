Anne Hathawayová ukázala poprvé těhotenské bříško. A rovnou v bikinách

„Přidávat na sociální síť svou fotografii v bikinách není úplně můj styl. Zatímco jsem ale byla na pláži, všimla jsem si, že mě někdo fotí, tak jsem si řekla, že bude lepší, když uvidíte takovou fotografii nejprve ode mě. A s použitím filtru,“ napsala Anne ke své fotografii na Instagramu.



Anne otěhotněla tři roky po svatbě. Dítě si přála dlouhou dobu, ale odkládala ho kvůli kariéře. Nyní je v pokročilém stádiu těhotenství, ale o přibližném datu porodu zatím nic neprozradila.

„Chtěla jsem být mámou od svých šestnácti let. Začnu jedním zdravým dítětem, ale chtěla bych mít několik vlastních a adoptovat. Pustím se do toho. Ráda bych měla tolik dětí, kolik jich zvládnu, nejen po finanční stránce, ale také časově, protože si chci být jistá, že má každé dost péče a zájmu a cítí to. Poslední léta jsem měla v hlavě jediný cíl: dostat roli, dostat roli, dostat roli. Teď jsem to změnila: mít dítě, mít dítě, mít dítě,“ přiznala před časem Hathawayová magazínu Stella.

Známou se herečka stala už v 18 letech díky filmu Deník princezny. „Sláva? Zničila mě na opravdu dlouhou dobu. Nevěděla jsem, co dělat, jak se s tím vypořádat. Byla jsem vystresovaná. Lidé řeknou: Musíš být jen sama sebou! Ale já jsem ještě nevěděla, kdo jsem,“ prozradila Hathawayová magazínu Elle, kterou od začátku kariéry mnozí přirovnávali k Audrey Hepburnové.