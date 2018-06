Image hodné holky mě připravil o sex-appeal, říká Anne Hathawayová

"Nejsem Rihanna. Nejsem cool. Když mě lidi potkají na ulici, často se se mnou chtějí vyfotit proto, že se jim líbí má práce," říká Hathawayová.

"Dlouho jsem to byla já a má manažerka proti světu. Lidé mě vnímali jako karikaturu hodné holky v bizarním světě, velmi sladkou, přístupnou a nezajímavou, se kterou se v žádném případě neztotožňuji. Neměla jsem kuráž ani sex-appeal," dodala Hathawyová.

Anne Hathawayová s manželem

Loňský rok byl pro ni velmi úspěšný. Vdala se za Adama Shulmana a zazářila v Bídnících. S třicítkou na krku už však vnímá, že to nebude mít ve svém oboru snadné. "Moc nepomáhá, že je tu nová skupina dívek, které jsou tak úžasné a je jim 22 let," postěžovala si herečka.

Navíc pomýšlí na dítě, což její kariéru taky trochu poznamená. "Chtěla jsem být mámou od svých šestnácti let. Začnu jedním zdravým dítětem, ale chtěla bych mít několik vlastních a adoptovat. Pustím se do toho. Ráda bych měla tolik dětí, kolik jich zvládnu, nejen po finanční stránce, ale také časově, protože si chci být jistá, že má každé dost péče a zájmu a cítí to. Posledních dvanáct let jsem měla v hlavě jediný cíl: dostat roli, dostat roli, dostat roli. Teď jsem to změnila: mít dítě, mít dítě, mít dítě,“ přiznala Hathawayová magazínu Stella.