Tloustnu. Hloupé komentáře si odpusťte, vzkazuje Anne Hathawayová

Hvězda filmů Ďábel nosí Pradu a Bídníci sdílela na sociálních sítích video ze svého tréninku. Chtěla informovat všechny fanoušky, že se s pomocí trenéra snaží nabrat váhu kvůli nové roli.

„Nabírám váhu kvůli novému filmu a daří se mi to. Takže vzkaz pro všechny, kteří by mi chtěli v příštích měsících psát nějaké nenávistné komentáře o mojí postavě, že se mám stydět. To byste se měli vy, ne já,“ napsala. „P.S. chtěla jsem to video doplnit písničkou Fat Bottomed Girl (v překladu Holka s velkým zadkem.) od Queenů, ale znáte to, autorské právo…“ dodala.

Herečka a matka dvouletého syna Jonathana, která je přísnou vegetariánkou, sdílela i další fotky a videa z vyčerpávajícího tréninku. Na sobě měla vzorované legíny a černý top na ramínka.

Kvůli kterému filmu přibírá, herečka neprozradila. V přípravě má hned několik nových projektů. Jedním z nich je film Live Fast Die Hot, drama o Newyorčance, která se radikálně změní ve chvíli, kdy se stane matkou. Dalším je snímek Lifeboat o mladé ženě, která je souzena pro vraždu.

Video zveřejnila herečka jen měsíc poté, co prostřednictvím sociálních sítí poslala svým fanouškům jiný vzkaz. Těsně před udílením letošních Oscarů se ohradila proti kritice za svou vizáž při předávání Oscarů v roce 2013. Tehdy vyhrála v kategorii Vedlejší ženská role za muzikál Bídníci.

„Musela jsem na poslední chvíli změnit šaty, a tak to vypadalo, jako by mi stály bradavky. Byla jsem hrozně nastydlá a musela jsem zpívat. Cítila jsem se hrozně a spousta lidí si pak užívala negativní komentáře v médiích a na internetu. Ale víte co? I tak to bylo skvělé! A tak přeji všem nominovaným: užijte si to na plný pecky! “ napsala k fotografii z tehdejšího předávání cen.