Anne Hathawayová: Radost z Oscara jsem musela zahrát

„Bylo mi to velmi nepříjemné. Svým způsobem jsem při natáčení tohoto filmu přišla o zdravý rozum a ještě se mi nevrátil. A pak jsem musela stát před lidmi a cítit něco, co necítím. Vyhrajete Oscara a očekává se, že budete šťastní. Necítila jsem to tak,“ svěřila Anne v interview pro deník The Guardian.

„Vnímala jsem to jako chybu, že tam stojím v šatech, které stály víc peněz, než někteří lidé za celý život uvidí, a dostávám cenu za zobrazování bolesti, kterou jsem stále pociťovala jako součást naší kolektivní zkušenosti jako lidských bytostí,“ dodala.

Po převzetí Oscara Anne těžce nacházela slova a svou děkovnou řeč tedy rychle ukončila těmito větami: „Doufám, že jednoho dne v nepříliš vzdálené budoucnosti neštěstí Fantine budeme nacházet pouze v příbězích a už nikdy více ve skutečném životě. Děkuji.“

Anne Hathawayová je od roku 2012 vdaná za manažera a producenta Adama Shulmana. Letos v březnu se jim narodil syn Jonathan.

Anne Hathawayová získala Oscara za roli Fantine v muzikálu Bídníci: