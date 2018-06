Anne Hathawayová ukázala sado-maso sandály a neměla kalhotky

Hathawayová si pro newyorskou premiéru oblékla černé šaty od Toma Forda s vysokým rozparkem. Mohly tak vyniknout její netradiční sandály, které končily až v půlce stehen. Ale při příjezdu se herečce podařilo faux-pas. Při vystupování ji paparazzi vyfotili a ukázalo se, že herečka byla naostro.

"Vystupovala jsem z auta a šaty byly tak těsné, že jsem si to neuvědomila, dokud jsem neuviděla všechny záblesky fotografů. Bylo to zničující. Viděli všechno. Mohla jsem rovnou pro ně zvednout sukni," cituje herečku britský list The Sun.

Herečka se prý později vyjádřila, že příště bude muset vystupovat zabalená do deky. Podobný trapas se v minulosti stal také Britney Spears, Lindsay Lohanové nebo Paris Hiltonové (více zde).

Podívejte se na trailer k filmu Bídníci