Anne Hathawayová: Manželství všechno změnilo. Myslím, že k lepšímu

Herečka nepředpokládala, že se úředním stvrzením jejich vztahu něco změní, ale připustila, že když se oficiálně vzali, ještě více je to sblížilo. Největší rozdíl je v tom, že se svému manželovi úplně otevřela.

„Oba jsme předem mluvili o tom, jak se nic nezmění. Ale něco se pohnulo a já nevím, co to je. A neuvědomila jsem si, že jsem se snažila chránit část svého já, nyní nic neskrývám. Já jsem jeho a on je můj, bože, nechme toho, je to tak kýčovité, promiňte,“ prohlásila Hathawayová v pořadu Today show.

Moderátorka pak herečce řekla, že Shulman jim prozradil, že největším překvapením v manželství pro něj je, že se ještě pořád více zamilovává do své manželky. „No, to je moc pěkné,“ reagovala herečka.

Hathawayová je přesvědčená, že každé manželství je jedinečné a neexistuje žádný recept na to, aby vztah fungoval.

„Myslím, že nejdůležitější je, abyste byli co nejupřímnější a autentičtí ke druhé osobě. Tak to děláme my s manželem a zatím to funguje opravdu dobře,“ dodala pro E! News.