Anne Hathawayová je po uši zamilovaná a baví ji stárnutí

"Plynutí času vnímám jako velmi osvobozující. Cítím se sebejistější ne snad s každým uplynulým dnem, ale většinou se cítím lépe než předchozí den, což je dobré," řekla Hathawayová během premiéry romantického filmu Jeden den.

V souvislosti s věkem nemá strach ani o svou kariéru. Jako příklad ženy bourající obavy ze stárnutí uvedla dvaašedesátiletou Meryl Streepovou. "Máme tu průkopnice, které nám ukazují, že není důvod se bát a já si prostě myslím, že strach ze stárnutí je něčím, co zbytečně udržujeme. Kdo ho potřebuje?" řekla Hathawayová.

Hathawayová nepatří k lidem, kteří mají vše určené věkem. Nikdy nepřemýšlela nad tím, že by se měla do pětadvaceti vdát, do třiceti mít děti.

Anne Hathawayová a Adam Shulman

Navíc od doby, co má svého přítele Adama Shulmana raději neplánuje. "Adam totálně zničil mé plány. Těšila jsem se na každý okamžik, kdy budeme sami a pak jsem se zamilovala jako blázen. Je to tři roky. To už je vážné," řekla herečka v rozhovoru pro časopis Marie Claire.