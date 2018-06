Kvůli mladším herečkám přicházím o role, říká Anne Hathawayová

„Nerada to přiznávám, ale je to pravda. Je méně rolí a konkurence je stejně drsná jako vždy. Dívám se kolem sebe na kolegyně a jsem uchvácená z jejich talentu, krásy a skvělého stylu, stejně jako jejich schopností být dobrou herečkou a filmovou hvězdou. Myslím, že jsou fakt dobré, a všechny se snažíme získat stejné role,“ řekla Hathawayová magazínu Glamour.

Připustila ale, že by si na mladší kolegyně vlastně stěžovat neměla. Sama v mladém věku dostala role, které byly určeny pro starší herečky.

„Když mi bylo kolem dvaceti let, obsadili mě do rolí, které byly napsány pro padesátnice. Když mám teď po třicítce, tak si říkám: ‚Proč to dostala ta čtyřiadvacetiletá herečka?‘ Také jsem kdysi byla tou čtyřiadvacítkou a nemohu se kvůli tomu rozčilovat, tak to prostě je,“ dodala.

Hathawayová přitom není jedinou herečkou, která si stěžovala, že ženy v Hollywoodu to mají těžší, případně se pro ně nepíšou role. Stejný názor mají také Emma Thompsonová, Helen Mirrenová nebo Meryl Streepová (více zde).