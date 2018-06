Hathawayová: Na Oscarech jsem vypadala, jako by mi stály bradavky

„Říkala jsem si: Páni! Vezmu si tyhle. Jsou krásné, hodí se. Je to moderní a minimalistické. Podívala jsem se do zrcadla, obrátila se na manžela Adama a řekla: Vypadá to, že mi stojí bradavky. On odpověděl: Moc ti to sluší. Tvoje bradavky vypadají hranatě. Už musíme jít,“ prohlásila Hathawayová o svém údajně nejodvážnějším outfitu v životě.



Herečka musela na začátku kariéry dlouho bojovat, nejčastěji jí prý říkali, že není dost sexy.

„Hodně lidí mi řeklo: Nejsi to ty, a proto to nemůžeš hrát. Ani vám nemůžu říct, kolikrát mi bylo řečeno, že nejsem sexy,“ prozradila brunetka pro magazín Harper’s Bazaar.

„Jen proto, že nevystavuji svou přitažlivost příliš na odiv, neznamená, že se nemůžu stát holkou z té role,“ dodala Hathawayová.