Anne Hathawayová: Sláva mě zničila na pořádně dlouhou dobu

"Sláva? Zničila mě na opravdu dlouhou dobu. Nevěděla jsem, co dělat, jak se s tím vypořádat. Byla jsem vystresovaná. Lidé řeknou: Musíš být jen sama sebou! Ale já jsem ještě nevěděla, kdo jsem," prozradila pro magazín Elle Hathawayová, kterou od začátku kariéry mnozí přirovnávali k Audrey Hepburnové.

Herečka s přibývajícím věkem prý zjistila, že je důležité být v pohodě a více uvolněná.

"Za poslední rok jsem se naučila odpočívat. Myslím, že když jste mladí a usilovně se snažíte najít sami sebe, je tu něco, co zavání mučením. Můj život nyní je o tom, že neznámé zůstává krásné, a chci se cítit v bezpečí," prohlásila.

Podle Hathawayové jí k pohodě dopomohlo manželství s Adamem Shulmanem, kterého si vzala před dvěma lety. Navíc se naučila nedělat si těžkou hlavu z kritiky cizích lidí.

"Uvědomila jsem si, že od nikoho nepotřebuju svolení. K ničemu. Nebudu teď tady sedět a bát se: Co si o mně myslíte? Se vší úctou, vypadáte jako milá dáma, ale já vás nepotřebuji, nebo kohokoli jiného, aby mě měl rád. A to je tak osvobozující. Je to velké zjištění," dodala herečka.