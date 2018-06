Veselovská z Hlasu: O výhře nepřemýšlím. Netuším, co bych udělala s penězi

Jsi v nejužším finále Hlasu ČeskoSlovenska. Jaké pocity se v tobě mísí?

Stále stejné jako na začátku. Nic si z toho nedělám, mediální pozornosti se snažím nevšímat.

Co považuješ za svou největší zbraň?

Netuším, jestli nějakou mám.

Dobře, ale je to soutěž. Vyhrát chce přece každý.

Já jsem nepřišla vyhrát, ale předat lidem nějaký zážitek.

S trémou nebojuješ?

Možná chvíli, ale spíš mám pocit, že větší trémou vždycky trpí moje máma. S tátou to hodně prožívají.

Co když vyhraješ? Přemýšlela jsi, co uděláš s penězi, které vítěz dostane?

Nepřemýšlela, protože nepřemýšlím ani o vítězství. A co bych udělala s penězi, netuším. Možná bych zainvestovala do vzdělání.

Čemu tě Hlas učí?

Asi hlavně samostatnosti. Nikdy předtím jsem nebyla bez rodičů. Zvykám si, že si jídlo musím zajistit sama. To je asi ta největší změna.

Anna Veselovská

Finalisté Hlasu v Ordinaci a Ulici

Přestože je Anna Veselovská velký introvert a před Michalem Davidem ji kvůli tomu bránil i její kouč Rytmus, přece jen se někdy odváže.

Dokázala to na Party Hlasu v Bratislavě, kde se po půlnoci mezi hosty proháněla na kole, také na výletě parníkem po Vltavě, nebo při návštěvě v ateliérech, kde se natáčejí seriály Ordinace v růžové zahradě 2 a Ulice. Společně s dalšími finalisty Markétou Poulíčkovou, Ivannou Bagovou a Milošem Novotným tam uspořádali závody na vozících.

Anna Veselovská se umí odvázat

Finalisté se pak dozvěděli zajímavosti z natáčení, vyzkoušeli si, jaké to je pracovat v ordinaci doktorky Běly Valšíkové, kterou hraje Zlata Adamovská. Podívali na operační sál kamenické nemocnice a setkali se také s představiteli rodiny Mázlů - Petrem Rychlým, Markétou Častvaj Plánkovou a Ladislavem Ondřejem. Petr Rychlý je překvapil svou dokonalou znalostí vývoje soutěže Hlas ČeskoSlovenska, ale nechtěl prozradit, kdo je jeho favoritem.