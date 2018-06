Pochopila jsem, že problémy rodičů nevyřeším, říká Anna Slováčková

Její otec chtěl, aby byla lékařka, ona přesto odmalička zpívala. A když vyhrála konkurz do druhé řady show Tvoje tvář má známý hlas, brečela štěstím.

Herečka a zpěvačka ale přiznala, že doma často plakala i kvůli rodičům. Na náladě jí nepřidalo ani to, že si nedávno našla bulku v prsu a vyšetření ukázalo, že jde o nezhoubný nádor.

„Myslela jsem si, že nádory v prsu vznikají pouze starším ženám. Ale ne, týkají se i mladých holek. Souvisí to s tím, v jakém prostředí žijeme. V prostředí plném škodlivých látek, ve stresu. Myslím, že nemoci vznikají především z toho, co se nám děje v hlavách. Jsem toho příkladem. Přivolala jsem si to sama,“ říká Anna Slováčková.

Narážela na období, které před nemocí prožívala. Maturovala, hrála v divadle a do toho přibyly problémy ve vztahu rodičů.

„Bylo mi devatenáct, když to začalo. Najednou jsem o naší rodině pořád četla a přišlo mi to trapné. Pořád se mě někdo na něco ptal, já nevěděla, co říkat, jak se tvářit. A já se trápila. Trvalo, než jsem pochopila, že já problémy rodičů nevyřeším,“ přiznala.

Nyní říká, že se více otrkala a také jí pomohlo, že se loni v prosinci od rodičů odstěhovala.

„To, co teď řeknu, bude znít sobecky, ale já to nemyslím sobecky. Samozřejmě mi záleží na tom, aby mí blízcí byli šťastní, zdraví, aby se měli dobře. Ale pochopila jsem, že je čas, abych se starala především o sebe,“ dodala pro čtvrteční Magazín DNES s tím, že i kvůli tátově milence přišla o iluze a v lásku mezi mužem a ženou už nevěří.