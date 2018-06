Pro mě je největší relax odjet na chalupu, přiznává Slováčková

Jak relaxujete po pracovním týdnu?

Pro mě je největší relax odjet na chalupu, chodit po lesích, hřát se u krbu, uvařit si něco dobrého k jídlu, zkoušet s kapelou. Většinou teď na tu chalupu vlastně jezdíme právě s kapelou. Tam skládáme nové písničky, a to je pro nás největší relax. Takže nejlepší je být ve skvělé společnosti na místě, které miluji.

Takže žádná masáž, salon či fitko?

To zase jo. Hlavně to fitko. Teď jsem začala chodit na tréninky s Vítem Chaloupkou, stal se mým osobním trenérem a dietologem, protože jsem za poslední tři měsíce byla tak zaneprázdněná kvůli zkoušení a natáčení, že na fitko vůbec nezbyl čas. Takže jsme spolu teď začali cvičit a já musím říct, že je to výborný. Sedli jsme si do noty.

Váš dietolog hlídá, co jíte?

Nemůžu si dát, co chci a kdy chci. Nicméně nacházíme takovou střední cestu. On mě spíš posouvá k tomu, co bych měla jíst. To znamená, že řekne: Když budeš v restauraci a budeš si chtít dát brambory, tak si je dej. Neodepírej si to. Ale dal mi jídelníček, který bych měla dodržovat. Takže se snažím. Bohužel miluju těstoviny. A ačkoli v tom jídelníčku jsou, tak jich je tam málo. Jsem kuchyní a duší Ital.

Když se chcete nechat hýčkat, zajdete si někdy na kosmetiku nebo na manikúru?

Nikdy jsem nebyla na kosmetice ani na manikúře. Na podzimním kosmetickém veletrhu Interbeauty jsem s jednou paní řešila, že bych si zašla na manikúru. Ale já nenávidím pilování nehtů, takže to po mně prosím nechtějte. Mně se z toho dělá úplně fyzicky špatně. Ale na kosmetiku se chystám.

Jako herečka se často musíte líčit. Chodíte i v soukromí nalíčená?

Když můžu, tak se nelíčím, protože mám ráda, když pleť dýchá. Ale samozřejmě v téhle práci se člověk někdy nalíčit musí. Přijde mi, že je pro mě úplně nejlepší si na sebe namazat kokosový olej a jsem spokojená. Mám pár kosmetických produktů, které miluji pro jejich přírodní složky a vůni. Často je i sdílím na svém Instagramu, abych poradila fanouškům.