Anna Šišková se podruhé vdala, tajně si vzala režiséra Chlumského

"Ano, je to pravda, vdala jsem se. Co vám mám povídat, byl to jeden z nejšťastnějších dnů, jaké jsem poslední dobou zažila," řekla Šišková pro slovenský list PLUS Jeden deň.

Pár se vzal v pátek v Zichyho paláci a pak se i s přáteli všichni přesunuli na utajenou party na loď, která patří hereckým kolegům Šiškové Romanovi Luknárovi a Adymu Hajduovi.

Pro slovenskou herečku je to už druhé manželství a opět s režisérem. Se svým prvním manželem Jurajem Nvotou má čtyřiadvacetiletou dceru Terezu. Starší, devětadvacetiletá Dorota, která se nedávno také podruhé provdala, je dcerou hudebníka Jaro Filipa.

Šišková se s Chlumským poznala v roce 2004 během natáčení filmu Konečná stanica. Herečka se objevila v seriálu Letiště, ve filmech Zůstane to mezi námi, Sluneční stát a v roce 2000 získala Českého lva za roli ve filmu Jana Hřebejka Musíme si pomáhat.

Momentálně pod režisérským velením Vojty Kotka zkouší hru Ženy přežijí!, kde se objeví po boku Jany Krausové a Jitky Schneiderové (více čtěte zde).