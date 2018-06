Polívková zaujala ve světě. Tango jí pochválil britský kat StarDance

Tango Polívkové a Kurtiše s názvem Be Italian jednoznačně zvítězilo u světoznámého porotce americké a britské verze formátu Lena Goodmana v rámci mezinárodní kreativní konference pořádané stanicí BBC a věnované pořadu Dancing with the Stars, čili StarDance.

Polívková s Kurtišem tango předvedli během muzikálového večera, kde získali první desítku od porotců (záznam najdete zde). Zatančili ho také ve finále, které nakonec vyhráli.

„Tango jsme si spolu opravdu užili a dali jsme do něj maximum. Je to pro nás zadostiučinění a máme opravdu velkou radost. Jsem rád i za to, že jsme ukázali, že česká soutěž StarDance je na světové úrovni,“ reagoval na dobrou zprávu Michal Kurtiš.

Len Goodman patří stejně jako v Česku choreograf Zdeněk Chlopčík k těm přísnějším porotcům, ale českému tanci udělil nejvyšší hodnocení ze všech. Ocenil hlavně ohromnou energii tanečního páru i jejich muzikálové provedení tanga, tak jak si ho představuje.

Šestou řadu soutěže StarDance Česká televize odvysílala loni na podzim.