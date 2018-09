Polívková: Moje herecká cesta byla díky příjmení určitě mnohem přímější

„To si o sobě troufnu říct u dobře nazkoušených představení na jevišti a to ještě s časovým odstupem po premiéře. U filmů se dá taky dost věcí nachystat dopředu, ale pořád je to trochu nevypočitatelná práce s otazníkovým výsledkem, protože to závisí na spoustě lidí a faktorů. Proto to beru pragmaticky tak, že jsem minisoučástka v obřím stroji a že to je prostě moje práce,“ řekla.

Neodvažuje se proto ani říct, jestli nová komedie Po čem muži touží, kde hraje hlavní roli a kde se objeví také po boku své maminky Evelyny Steimarové, bude trhák, nebo průšvih.

„Já si nějak netroufám posoudit, jestli se nějaký film, kde hraju, povedl, nebo ne. Vidím tam vždycky jenom svoje chyby,“ přiznala herečka s tím, že je možná někdy až přehnaně sebekritická a zodpovědná.

„Asi jo. A asi je to i tím, že vím, že jsem Polívková a že moje herecká cesta byla díky tomu určitě mnohem přímější, že si vás lidi rychleji zapamatujou, což je výhoda. Potom ale ty svoje eventuální úspěchy nevnímám jako čistě moje osobní úspěchy, ale důsledek toho, z jaké jsem rodiny. Jinými slovy: že svým způsobem tu značku Polívka celoživotně reprezentuju,“ míní.

Herečka také prozradila, že její otec Bolek Polívka je hodně zodpovědný a uvědomělý člověk a stejně tak její maminka. Ta ji navíc nikdy nenechá brát se moc vážně, ale ani padnout.

„Ona umí dobře uzemnit. Ale mně přijde tenhle přístup logický. Všichni herci, kterých si vážím, jsou zodpovědní a hrozně nad tou věcí uvažují. Navíc kdyby nás diváci přestali mít rádi, tak v těch divadlech a filmech nebudeme. Jsme vlastně taky demokraticky zvolení a měli bychom být připraveni kdykoliv odstoupit,“ dodala.

Nová komedie Po čem muži touží s Annou Polívkovou je tématem pořadu Za scénou, kam kromě herečky přijal pozvání i režisér Rudolf Havlík.