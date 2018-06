Zvažovala jsem plastiku nosu, přiznala Anna Polívková

„Přemýšlela jsem nad tím a nakonec jsem tu myšlenku zavrhla, protože to necítím jako problém, ale jedinečnost,“ vypráví herečka, jejíž postava v seriálu Až po uši také zvažovala plastiku nosu, ale nakonec vše dopadlo úplně jinak.

Anna Polívková přiznala, že kvůli rolím musí dost často podstupovat různé změny a ne vždy se jí do toho chce jít.

„Já jsem kdysi dávno musela tloustnout do filmu Účastníci zájezdu a je pravda, že pak jsem to trošku déle shazovala,“ řekla. „A tady v druhý sérii seriálu jsem zase musela jít na úplně blond a to se mi nechtělo. Na tu první sérii jsem se odbarvila, protože jsem měla chuť něco změnit. To se říká, že když žena má chuť něco změnit, začíná s vnějškem.“

Herečka zavzpomínala také na rok 2013, kdy vyhrála taneční soutěž StarDance. Tanci se věnuje stále a momentálně u ní vede na plné čáře tango.

„Máme teď v divadle La Fabrika představení Tango o Tango. Je to o tanci, o lásce a o Finsku. Vždycky jsem měla vztah k tanci a měla jsem ho ráda a ta soutěž mi otevřela dveře k jinému uvažování o tanci. To byl ten společenský,“ prozradila.

Anna Polívková a Michal Kurtiš ve StarDance VI (16. listopadu 2013)

Kombinace hraní, mluvení, tance, pestrost a různorodost v herectví prý herečku nejvíc naplňují.

„Já se vlastně neustále nějak pohybuji v jiných sférách a to mě na tom hrozně baví, že mám barevnou práci. Jsem za to každý den opravdu vděčná,“ dodává s tím, že tomu ji naučil právě její otec. „Mě v tomhle ovlivnil můj táta. Už od dětství jsem viděla jeho představení, autorské hry, které mě vždycky přišly jako největší zážitky divadelní a on vždycky kombinoval pohyb, mluvení, obrazy a hudbu.“