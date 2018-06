Polívková: Sourozenci a synovci fungují proti tikání biologických hodin

Anna v současné době natáčí film Špunti na vodě, kde hraje matku čtyř dětí a někdy je to prý docela náročné, ale přesto se na každý natáčecí den těší. „Těším se, až okolo nás zas budou poletovat děti. Což bude asi zajímavé, protože to není zas až tak ovladatelné jako s dospěláky,“ sdělila iDNES.cz Anna.

Spolupracovat během natáčení filmu s dětmi není legrace, ale Anna je díky svým mladším sourozencům a synovcům docela trénovaná. Už ví, jak na ně. „Na natáčení je strašný šrumec. Okolo jsou všechny děti,“ svěřila se herečka, která si myslí, že čím víc dětí člověk má, tím méně pak řeší hlouposti.

„Já to znám od svých kamarádek i od svého tatínka, který má tři malé děti. Jakmile máte víc jak tři děti, tak už se tolik nenervujete a jste víc v klidu. A děcka se pacifikují tak jako mimochodem,“ míní Anna.

V budoucnu by si i ona přála mít rodinu. Ale zda to ale bude jen jedno dítě, nebo se jich poštěstí víc, to Anna ponechá to náhodě. „Nechci to rozhodovat za osud, ale je pravda, že mám malé sourozence a mám dva malé synovce. A docela to funguje proti tikání biologických hodin. Být sestra nebo teta je ale výborná role. Protože oni mě zbožňují, já je nemusím vychovávat a rozdivočelé je vždycky vrátím rodičům a jdu si na večírek,“ smála se herečka.

Jak to vypadá s vlastním potomkem nebo svatbou s jejím partnerem tanečníkem Michalem Kurtišem, to však zatím nechce prozradit.