Jsem šťastně vdaná bisexuální matka, říká Anna Paquinová

"Jsem hrdá, že můžu být šťastně vdanou bisexuální matkou. Manželství je o lásce, ne o pohlaví," uvedla Paquinová na Twitteru, kde tak uctila měsíc hrdosti sexuálních menšin, jímž je právě červen.

Herečka si kolegu Stephena Moyera vzala v roce 2010 a krátce před svatbou se přiznala k bisexualitě. V září 2012 se jim narodila dvojčata.

"Pro mě to není problém, protože jsem člověk, co věří, že být bisexuální je dané. Není to vymyšlené. Není to kvůli nedostatku rozhodnutí. Není to rozežranost nebo spousta jiných ignorantských věcí, které jsem slyšela. Pro bisexuální osobu celá věc nestojí na pohlaví. To není rozhodující faktor pro to, kdo vás přitahuje," prohlásila před lety herečka.

Paquinová se před kamerou poprvé objevila ve filmu Piano, když jí bylo 11 let. Za svou roli Flory získala Oscara a stala se druhou nejmladší držitelkou ceny americké filmové Akademie. Později se proslavila díky roli Roque ve filmech X-Men a spolu s manželem hrála také v upírském seriálu True Blood: Pravá krev.