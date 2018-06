Anna napodobí nezapomenutelnou Marilyn

Blonďatá dlouhovlasá kráska v podání nezkrotné Kurnikovové stojí uprostřed chodníku na jedné z losangeleských rušných tříd, oblečená do modrých lehkých šatů a nové špičkové obuvi společnosti Adidas.



Právě tak má nový televizní spot vypadat. Anna zde také samozřejmě nechá po vzoru Marilyn své vlasy a šaty plně na pospas vanoucímu větru. Dodnes obdivovaná póza tragicky zesnulé filmové hvězdy tak opět alespoň na čas ožije v třicetivteřinové reklamě.



Anna ovšem svoje ztvárnění Marilyn nebere nijak dramaticky. Jak sama říká, jde jen o další reklamu, kterou natočila - a rozhodně prý nebyla v ničem zvláštní.



Již během léta by měl Kurnikovovou na obrazovkách vystřídat nový spot, v němž bude účinkovat britský fotbalista David Beckham, manžel známé Posh Spice, zpěvačky Victorie Beckhamové. Ten v současné době pro Adidas fotí v rámci reklamní kampaně na obuv ClimaCool novou sérii propagačních fotek. Podle všeho by se David měl objevit v lehkém spodním prádle při dovádění na sněhu uprostřed parného léta.





Novinářům v Melbourne neunikl polibek, kterým se Anna Kurnikovová vítala s otcem Marka Philippoussise. Anna Kurnikovová ráda odpočívá v bazénu, případní delfíni jí nevadí Tenisová hvězda Anna Kournikovová si rozhodně nic nedělá z toho, že si letos kvůli zranění nohy na US Open nezahraje. Místo toho si udělala dovolenou na Floridě. Vyjela si se svým přítelem jedenatřicetiletým ruským hokejistou Sergeiem Fedrovem na výlet luxusní jachtou. Dvacetiletá kráska vypadala šťastně a uvolněně a bezstarostně si užívala slunce a moře. Anna Kurnikovová radostně zatíná pěst, na turnaji v Tokiu prošla do semifinále Enrique Iglesias a Anna Kurnikovová