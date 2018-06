Našla jsem toho pravého a chci vařit, říká herečka Anna Linhartová

Už dva roky randíte s přítelem Tomášem. Stále jste zamilovaná?

Ano. Bude to navždy on. Jsem o tom přesvědčená.

Až tak?

To je zvláštní. Vždycky jsem si myslela, že milovat znamená mít někoho rád tak moc, až člověk miluje. S ním jsem zjistila, že je to úplně nový pocit. Že to není mít rád a pak milovat, je to úplně něco jiného. S tím pocitem taky přišlo přesvědčení, že ten pocit a on je jediný.

Už jste nějak váš vztah povýšili? Třeba společným bydlením?

Bydlíme už spolu. Ale zbytek je zase na něm. Snažím se být pro něj lepším člověk, on je dokonalý.

V jeho očích jste třeba taky.

Já nevím, mám spoustu zbytečných chyb, které zbytečně komplikují náš vztah.

Například?

Jsem extrémně přecitlivělá, všechno si hrozně beru, myslím, že jsem emocionální upír.

A co když právě tohle má na vás tak rád?

Myslím, že když trochu uberu, tak mu to nebude vadit.

Umíte spolu mluvit?

Není nic, co si neříkáme, něco, co bychom si báli říct. Komunikace je pro mě hrozně důležitá. Nemyslím si, že je pro partnery důležité, aby vše měli společné, určitě jsou věci, které bych s ním neřešila, protože je řeším s kamarádkou nebo s mámou. Jeho baví věci, mě baví věci, povídáme si o nich, ale nemusíme je dělat spolu, protože jsou na to prostě vhodnější lidi.



Anna Linhartová s partnerem Tomášem

Vy jste herečka jako vaše maminka Jitka Asterová. Už víte, jestli u hraní zůstanete?

Pořád si nejsem jistá, jestli se chci herectví věnovat. A jestli ano, tak chci dělat nejen to. Poprvé v životě jsem nastoupila na brigádu, vařím v zoo, učím se základy krájení a podobně, a chtěla bych vařit profesionálně. A taky jsem dělala scénu a kostýmy pro jedno představení, a to mě taky dost nadchlo, takže uvidíme, jakým směrem se vydám. Jsem poslední rok ve škole a tam se rozhodne co dál.

Kam vás to táhne nejvíc?

Zatím mě to nejvíc táhne k vaření, ale bohužel to u nás nejde studovat na nějaké vysoké úrovni, takže úplně nevím.

A co vaření před televizními kamerami?

To není zrovna to hlavní, co by mě na tom bavilo. Tudíž asi ne.

Jaký na to všechno má názor máma?

Ona mě má samozřejmě ráda a myslí si, že mi jde všechno nejlíp, takže jí je jedno, co budu dělat, hlavně, abych byla šťastná.

A partner?

On mě podporuje ve všem, co dělám. Líbí se mu, jak hraju, má mě rád. Ale vlastně nevím, jestli mu chutná, jak vařím.

Brzy se objevíte ve filmu Pohádkář. Hrajete dceru hlavního hrdiny. Jak jste s filmem a svým výkonem spokojená?

Film jsem viděla, jsem z něj nadšená, od natáčení do premiéry je dlouhá odmlka, tak to teď není to hlavní, ale těším se na to. Hlavní byla škola a divadlo ve škole, tudíž hlavní je teď spánek.

Ve škole dopadlo všechno dobře?

Udělala jsem všechno nejlíp. Máme konkrétně jedno znamenité představení Druhý břeh, je to absurdní čínská hra a hrozně nás to baví a je to vážně dobré.

Podívejte se, jak Anna Linhartová mluvila o partnerovi na Óčku