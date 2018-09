Ráda bych zkusila být travesti umělec, prozradila Anna Kameníková

Na focení z vás udělali disneyovskou Rebelku. Jak se v této roli cítíte?

Já jsem se vždycky cítila jako rebelka, takže teď to mám dodělané, dokompletované. Miluji ty navoněné, růžové princezny, ale i ty punkáčské. Všechny jsou super. Takže mně je jedno, jaká budu, chci být prostě princezna. Za ty tři a půl hodiny, co mě měnili, to určitě stálo. Jsem totiž fanynka pohádek a navíc jde v rámci kalendáře Proměny i o dobrou věc.

V jakou další postavu by se vám líbilo se proměnit?

Já jsem o tom zrovna mluvila. Ráda bych zkusila být travesti umělec. Chtěla bych vypadat jako obří chlapská amazonka s obočím a velkými kozami. To by mě bavilo.

Co třeba princezna ve filmu? Nebo naopak čarodějnice?

Nebráním se žádné roli, když to bude dobrá věc. Práce mám i tak hodně, nestěžuji si. Měla jsem teď v Divadle v Dlouhé premiéru hry Čtyři světové strany. Pak budeme mít v říjnu premiéru v Divadle Palace s hrou Pátek večer, kde hraji s Aničkou Fialovou, Karolínou Vágnerovou, Jiřím Roskotem a Honzou Hofmanem. Čekají mě i další věci. Teď mám prostě divadelní období.

Měla jste v létě divadelní prázdniny?

Měla, ale nezahálela jsem. Točila jsem film s Vladimírem Michálkem a pak jsme byli s mužem všude možně, v Řecku, ve Španělsku. Teď ještě pojedeme do Amsterodamu, Berlína, abychom si to ještě užili.

V Řecku jste byla i se svým tatínkem a dalšími kamarády.

Byla to legrace. Táta například pořád spal. A co jsem měla dělat, když jsem s ním chtěla trávit čas? Tak jsem ho fotila, jak spí. Je pravda, že ono se v tom Řecku hodně pilo. Potom je ten spánek častější. A když se opiji já, tak lehám a spím, takže to mám asi po něm. (smích)



Více než rok jste vdaná. Jak si užíváte roli manželky?

Užívám si to moc. Ale jinak, abych řekla pravdu, je to stejné jako před svatbou. Jenom mám takový hnusný prst od prstýnku, toho už se nezbavím, takže se nesmím rozvést.

A jak jste se sžila s novým příjmením?

Mně to automaticky přišlo. Lidé si mě pořád pletou. Když slyším Linhartová, tak je to pro mě divné, protože to už nejsem já.