Anna Kurnikovová ráda utrácí za parádu

16:58 , aktualizováno 16:58

Ruská tenisová hvězda Anna Kurnikovová miluje nákupy a ráda utrácí. Tvrdí to ruský deník Komsomolskaja pravda, podle něhož jen při své nedávné cestě do Moskvy utratila tato sportovkyně obdivovaná milióny fanoušků kolem 1,5 miliónu dolarů (téměř 60 miliónů korun). Kurnikovová, která se minulý měsíc zúčastnila v Moskvě tenisového turnaje Kremlin Cup, si koupila módní sobolí kožíšek z kolekce ruské módní návrhářky Jeleny Jarmakové za 35.000 dolarů.

