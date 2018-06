Kameníková: S manželem naskočíme do naší dodávky a vydáme se na cesty

„U mě prázdniny určitě budou. Já se celý rok těším, že zase naskočíme s manželem do naší dodávky a vydáme se na cesty. Nějaký čas budu sice i pracovat, čeká mě jedno natáčení, ale zbude i volno, které si užijeme,“ prozradila herečka.

„Loni jsme byli na Balkáně, vyrazili tak na blind a bylo to úžasné. Letos by to mohlo být Španělsko, ale itinerář ještě dolaďujeme. Hlavně půjde o odpočinek, ale tak trochu aktivní, spojíme grilování s opalováním, výlety a samozřejmě koupáním,“ dodala.

Do startu dovolených ovšem zbývá ještě pár dnů. A ty budou dost pracovně napjaté. Kameníková dostala nabídku vystupování v Činoherním klubu a 21. června se představí na jeho jevišti v premiéře hry Matěje Dadáka Poutníci do Lhasy. A současně to bude i její osobní premiéra ve zmíněném divadle.

„Párkrát už bylo moje zdejší účinkování na spadnutí, ale nakonec to nevyšlo. Až teď. A jsem šťastná. Já si Činoherního klubu strašně moc vážím, mám v něj velkou důvěru a patří k mým nejoblíbenějším. Musím přiznat, že kdyby přišla nabídka na jakoukoli roli na tuhle scénu, tak bych s chutí kývla. Pak jsem si přečetla scénář chystané hry a byla jsem nadšená, že jde o něco moderního. A moje role? Ta je parádní, hluboká, dramatická. Jsem absolutně spokojená,“ doplnila herečka.

A na co se tedy diváci mohou těšit, o čem inscenace Poutníci do Lhasy je? „Kdybych to prozradila, tak udělám medvědí službu tomu příběhu. Musí se zažít, užít a prožít na vlastní oči a uši. Jen naznačím, že jde, pokud chceme škatulkovat, nejspíše o thriller. Hodně zajímavý a překvapivý. Nakonec napsal ho Matěj Dadák, který v něm i hraje, takže přijďte,“ dodala Anna Kameníková.

Kromě zmíněné dvojice se na jevišti představí Alexandr Minajev, Vojta Kotek, Honza Hájek, Denny Ratajský, Jan Holík, Ivana Uhlířová a Jiří Štrébl. Režisérem je Martin Čičvák.