Anna K. zazpívá pro Asii

Sama v žádné z postižených oblastí zatím nebyla. Navštívila jen ostrov Koh Samui v Thajsku. Neštěstí ji přesto velmi zasáhlo.

Zrovna přemýšlela, jak by sama mohla pomoci postiženým oblastem a lidem v nich. „Abych se oblíkla a jela tam uklízet, na to nemám, to rovnou přiznávám. Zatím jsem posílala alespoň esemesky na konta a plánovala, že až mi po Vánocích přijdou první peníze, pošlu je. No a když zazvonil telefon a ptali se mě, jestli bych zazpívala na Koncertě pro Asii, neváhala jsem. Souhlasili i kluci z kapely, přijedou všichni bez řečí a rádi. Snad se to vyplatí a vybere se hodně peněz,“ doufá zpěvačka. Věří, že do neděle bude fit.

„Už nemám teplotu, jen plnou hlavu. Jsem ale zvyklá zpívat nemocná. Vlastně zpívám pořád s vypětím všech sil a předstírám, že mám hrozně energie,“ směje se.

Celé svátky proležela v posteli s čajem a krabicí cukroví od maminky kamarádky. „Osmnácti druhy cukroví mi naplnila velkou krabici od bot a já všechno sama snědla. Deset dní vypadalo stejně - ráno jsem vstala, uvařila si čaj a sedla k cukroví. Prokládala jsem to bramborovým salátem, vánočkou a podobnými dobrotami. Někdo ztrácí při nemoci chuť k jídlu, já teda ne. Taky jsem statečně přibrala asi dvě kila.“

Váhu Anna K. neřeší, i když si prý uvědomuje, že by měla. Možná i proto, že právě oslavila čtyřicáté narozeniny. Respektive neoslavila.

„Nenávidím oslavy narozenin. Vůbec se mi nestává, že by mi všichni volali a přáli mi. Tentokrát to tak ale bylo. Kamarádka mě škodolibě přivítala do klubu, přáli mi hned z několika rádií, dokonce ten můj věk jednou hrozně v novinách nazvali životní jubileum. Když vydám desku, to si nikdo nevzpomene,“ naoko se zlobí Anna K.

Hlásat do světa něčí věk, navíc pokud jde o ženu, jí nepřipadá zrovna taktní. „Na potkání prostě nevyprávím, že už mi není dvaadvacet. I před sebou jsem to chtěla tak trochu ututlat. Nepovedlo se. Vrcholem bylo, když jsem nemohla v noci spát a pustila si televizi. Někdy ve čtyři ráno opakovali Prima jízdu, kde mi přál zrovna moderátor všechno nejlepší. Nedali mi zkrátka šanci, aby moje čtyřicítka prošla bez povšimnutí. Nezbývá než se s ní smířit.“

Koncert pro Asii bude první zpěvaččinou prací v novém roce, i když ho zrovna za práci v pravém slova smyslu nepovažuje. Tou opravdovou se zabývala koncem minulého roku. „Tři měsíce jsme dělali na mém novém albu Noc na zemi, následovalo promo k němu a podobné záležitosti. Od léta do konce roku díky tomu nebylo žádné volno.“

Teď se chystá nabrat trochu dech a odpočinout si, aby se připravila na koncertování. „Na jaře plánuju menší turné k desce. Deska si živé předvedení rozhodně zaslouží,“ dodává Anna K.