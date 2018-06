Andělský tanec nestačil. Zpěvačka Anna K se rozloučila se StarDance

„Jsem šťastná, že jsem zvládla to, co jsem měla. Musím říct, že mi už docházejí síly. Tohle a první kolo byly pro mě nejtěžší. Je mi to líto hlavně kvůli Márovi. Měl takový sen, že si třeba zatančíme paso doble. Snad někdy někde. Chci mu poděkovat, že mě naučil za krátkou dobu hodně věcí. Také vnímat se víc jako žena. Vždy jsem byla spíš takový klučičí typ, a teď tu stojím v minisukni a třásních. Děkujeme týmu i kámošům,“ řekla po vyřazení zpěvačka Anna K.

„Musím vyzdvihnout Aničky talent a disciplínu chtít se něco naučit. Byla můj nejlepší žák,“ dodal dojatý její taneční partner Marek Hrstka.

Kromě novinky scénického tance se páry utkaly také v souboji, během něhož tančily salsu. Vítězné skupině, v níž byli Roman Zach, Jana Plodková a Ondřej Bank, to vyneslo další body od poroty.

Šesté kolo bylo výjimečné tím, že porotci udělili plný počet bodů dokonce dvěma párům. Ondřej Bank a Eva Krejčířová, kteří tančili na hudbu ze seriálu Hra o trůny, i Zdeněk Piškula a Veronika Lálová se svým ztvárněním Romea a Julie dostali 40 bodů.

„Svoboda Ondrovi sluší,“ řekl porotce Radek Balaš, když udělil alpskému lyžaři jeho vůbec první desítku v soutěži.

„Jednoznačně nejlepší tanec,“ prohlásil zase porotce Jan Révai na adresu výkonu Zdeňka Piškuly (na jeho trénink choreografie se podívejte zde)..

Další kolo taneční soutěže prověří dovednosti už jen poloviny z původních deseti párů. Tančit budou Jana Plodková a Michal Padevět, Zdeněk Piškula a Veronika Lálová, Ondřej Bank a Eva Krejčířová, Emanuele Ridi a Lucie Hunčárová a Roman Zach a Andrea Třeštíková.