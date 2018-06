Poznáváte ji? Anna K. si zahrála v detektivním seriálu i v pár filmech

Poprvé se před kamerou objevila ve třinácti letech v televizním filmu Vítejte v Bethelu. Dosud ji diváci mohou vídat coby šestnáctiletou v seriálu Malý pitaval z velkého města, který Česká televize pro velký zájem diváků znovu vysílá.

Anna K. si tu zahrála pracovnici čistírny, do které se přišel vyšetřovatel Jiří Krampol vyptávat na jednoho zákazníka. Celá její role se vešla do minuty a měla jen dvě věty.

Po Malém pitavalu si zahrála ještě ve filmech Zátah nebo Viola. V roce 1986 hrála v Povídce s dobrým koncem Bětu Razimovou a poslední televizní role ji čekala po boku kolegů ze Semaforu v roce 1990 v televizním filmu Jonáš, Melicharová a pavilon.

Potom už se Anna K. rozhodla soustředit jen na hudební kariéru. V roce 1999 získala Anděla za Zpěvačku roku a dalšího za píseň Nebe. V roce 2010 podstoupila léčbu rakoviny prsu a od té doby je aktivní v osvětových kampaních proti této nemoci a nabádá ženy k preventivním prohlídkám.

Letos v červenci Anna K. nešťastně upadla na schodech a na Facebooku zveřejnila snímek svého pošramoceného obličeje (více čtěte zde). Ale o dva týdny později už vystupovala na festivalu České hrady.cz.

Zpěvačka Anna K. ukázala obličej po pádu ze schodů.

„Dobře to dopadlo, jsou horší věci na světě, akorát mě to na chvilku trochu zastavilo. Musela jsem zrušit dva koncerty v rámci festivalu Hrady.cz, což mě moc mrzelo. Ale tuhle sobotu už se vydáváme s kapelou, abychom vám zahráli v plné síle. Sice design nebude úplně stoprocentní, ale já myslím, že jde spíš o muziku než o design a že vy to stoprocentně přežijete a já taky,“ nahrála Anna K. na Facebook vzkaz fanouškům před vystoupením na Kunětické hoře.

Tento víkend vystoupila na Švihově a ještě ji čekají hrady - Veveří, Bouzov, Hradec nad Moravicí a Bezděz.