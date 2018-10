Po chemoterapiích jsem stále kontrolovala svoje vlasy, přiznala Anna K.

Zpěvačka Anna K. letos podruhé ve svém životě porazila rakovinu. V roce 2017 jí lékaři po sedmi letech v prsu objevili zhoubné nádory, které musely okamžitě pryč. Zpěvačku tak opět čekal již dobře známý kolotoč chemoterapií a ozařování. Ten na začátku letošního roku skončil úspěšně.



V listopadu a prosinci čeká zpěvačku turné po Čechách, v rámci kterého odehraje celkem patnáct akustických koncertů. Cestování je podle ní sice trochu punk, ale turné i jeho pojetí je sestavené s ohledem na její kondici. Protože Anna K. nemá ráda hotely, z každého koncertu v republice se na noc vrací domů do své postele.

Boj se zákeřnou nemocí proložený prací a vystupováním na koncertech byl podle zpěvačky v jejím případě tou nejlepší variantou léčby. „Pokud na to má člověk sílu a tělo to dovolí, každý by měl v takovou chvíli dělat to, co má nejvíce rád. Dokud jsem mohla, tak jsem pracovala. O víkendech jsem vystupovala na festivalech a v pondělí jsem pak vždy šla na chemoterapii. Týden jsem se z toho do pátku dostávala a v sobotu jsem už pak zase stála na stagi a zpívala jsem,“ vzpomíná Anna K.

Zpětná vazba od fanoušků dokázala zpěvačku vždy nabít pozitivní energií. „Cítila jsem sounáležitost. To, jak mi lidé drží palce a jdou do toho se mnou. Všechno bylo pro mě však tentokrát po letech náročnější. Přece jen mi už není patnáct,“ hodnotí Anna K. zpětně koncertování v průběhu druhé léčby.

„Myslela jsem si naivně, že na letní festivaly už budu úplně v kondici. Můj druhý příběh měl však, co se týká léčby, trochu delší dojezd a tělo bylo logicky hodně vyčerpané. Naložila jsem si spoustu aktivit. Nikdo ale předem nevěděl, že budou v létě padesátistupňová vedra a já v nich budu hrát dva koncerty za den. To bylo opravdu trochu moc,“ konstatovala zpěvačka.

Anna K. přiznala, že v průběhu léčby stále sledovala své vlasy. Oproti situaci před léty dostávala tentokrát na chemoterapie speciální silikonovou chladicí čepici. Pokožka hlavy se s její pomocí zchladí na teplotu okolo tří až sedmi stupňů, čímž se výrazně sníží prokrvení v okolí vlasových kořínků a zabrání se tím průniku cytostatika do části povrchu hlavy.



„Nebylo to nic příjemného a byl to trochu očistec. Ale stálo to za to. Půlka vlasů mi tentokrát díky tomu zůstala, takže jsem nebyla úplně holohlavá jako kdysi. To je pro ženskou fajn. I když už jsem to zažila a je to, nechci říct „to nejmenší“, ale není to pro mě zase taková tragédie o vlasy dočasně přijít,“ říká zpěvačka.

Poté, co Anna K. zjistila, že se nemoc po letech vrátila, doufala hlavně v to, že její tělo náročný boj i podruhé zvládne. „Nemyslím si, že je to takový propad do neznáma jako poprvé, kdy vůbec netušíte, do čeho jdete a co vás čeká. Nejhorší bylo to, že léčba trvala rok. Což je pro netrpělivého člověka, jako jsem já, opravdu strašné. Musíte sebrat všechnu trpělivost a krůček po krůčku jít za vítězným cílem,“ dodává zpěvačka.

Po posledním letošním koncertu, který se koná 22. prosince v pražské Hybernii, plánuje Anna K. přecpat se bramborovým salátem a kaprem a následně si užít několik měsíců zaslouženého volna.