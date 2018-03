Člověk se musí zvednout a dát to, říká Anna K. o boji s nemocí

„Musela jsem zase podstoupit veškeré ty léčebné procedury, které bohužel trvají déle, než když chytíš třeba chřipku nebo tak něco. No tak teď to mám za sebou, byla to náročná a dlouhá cesta. Ale sám vidíš, jak ten čas strašně letí a vlastně v tomto případě, když je někdo takhle vážně nemocný, tak je to milosrdné, protože ta léčba trvá třeba rok a ten rok je hned pryč,“ míní zpěvačka.

„Já to vždycky říkám ženám, které mi píšou a ptají se, jak to vydrží, že jim teď byla sdělena diagnóza, že to nevydrží a že to je strašně dlouhá cesta. Není. Je to strašně rychle za vámi. Je to náročné, ale je potřeba se zvednout, postavit se čelem a jít do boje a dá se to prostě vybojovat. A fakt to strašně rychle uteče.“

Boj s vážnou nemocí je náročný psychicky i fyzicky. Podle zpěvačky se však s tím nedá nic dělat a člověk to prostě musí zvládnout.

„Je to samozřejmě takový kolotoč. Je to fyzicky náročné. Já už jsem třeba o osm let starší, než když jsem byla nemocná poprvé, takže jsem taková unavenější, zmačkanější, to je prostě tím věkem a už je organizmus trochu použitější. Tak je to náročnější. Není to úplně legrace, ale není to žádná tragédie. Jsou daleko, daleko horší věci na světě. Prostě se to dá. Musíte si to tak nastavit, není jiná možná cesta a jiný přístup, než že se zvedneš a dáš to,“ řekla Anna K. na Impulsu.

Zpěvačku nyní čeká 7. dubna vystoupení v Ostravě, 10. dubna v Brně a o dva dny později v pražském Foru Karlín. Snaží se dostat do dobré formy, aby vše zvládla.

„Mě teď zbrzdila úplně prachobyčejná chřipka, dokonce jsem měla i antibiotika, což u mě nebývá zvykem. Ale právě vzhledem k těm třem velkým koncertům, na které se chystám a moc se na ně těším, tak abych k tomu přistoupila zodpovědně, tak jsem nasadila léčbu. A už jsem plná síly,“ dodala.