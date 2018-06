Anna K. o rakovině prsu: Být na místě Angeliny Jolie, neváhala bych

"Myslím si, že Angelina Jolie je velmi silná a odvážná žena. Zákrok, pro který se rozhodla, byl v jejím případe opravdu podle mne dobré řešení. Hned jsem se informovala u mých lékařů a s genetickým nálezem, jaky prý ona měla, byla pravděpodobnost onemocnění opravdu velká. V jejím případě bych také neváhala," říká Anna K.

"Pro mě je ale ten největší hrdinský krok v tom, že tak slavná a krásná žena, pro mnohé dokonce jedna z nejpřitažlivějších žen světa, tak osobní a velmi intimní rozhodnuti zveřejní. Mohla si to nechat pro sebe a nikdo se nic nedozvěděl. Rozhodla se ale pomoci ostatním ženám a v jejím případě to znamená ženám na celém světě. Pro mě je to hrdinský čin," dodala.

Zpěvačka Anna K. zahájila kampaň proti rakovině prsu v roce 2010 Angelina Jolie na premiéře filmu Světová válka Z (Londýn, 2. června 2013)

Ať si kritici hereččina činu říkají, co chtějí, jisté je, že její případ dovedl na preventivní prohlídku tisíce žen, které si dosud myslely, že se jich nemoc netýká. O to se Anna K. snaží už dlouhou dobu a právě natočila další video, které má ženy přivést do ordinace.

"Minulý televizní spot byl hodně drsný, ale zafungoval, což mi potvrdili i lékaři. Na prevenci se začalo objednávat mnohem víc žen. Ale pořád jich ještě není dost," říká zpěvačka.

Hlavně mladší ženy by si měly uvědomit, že nemoc může potkat i je. "Karcinom prsu není nemoc, která by udeřila až po čtyřicítce, onemocní mnoho žen už kolem třiceti. Když slyším, že se někdo bojí jít na mamograf, mám z toho husí kůži. A jsou to i inteligentní ženy."

VIDEO: Jak se natáčel spot Anny K. proti rakovině prsu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Nejnovější spot zpěvačky režíroval Tomáš Mašín, fotky pro kampaň fotí Goran Tačevski a scénář i vizuál celé kampaně vytvořila Tereza Svěráková. Všichni bez nároku na honorář. Na financování kampaně se spojilo několik nadačních fondů.