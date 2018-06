Anna K. o rakovině: Radši neříkám, že jsem nad nemocí vyhrála

"Když už jsem se jednou na tu osvětu dala, tak v tom musím pokračovat. Možná už s tím někomu lezu na nervy," řekla Anna K. v Limuzíně, kterou televize Óčko vysílá ve čtvrtek ve 21:45.

"Byla bych obezřetná v tomto případě říkat, že jsem vyhrála, nechci se rouhat. Nejsem nějak výrazně pověrčivá, ale už bych si to znovu dát nechtěla. Tady je už pořád vztyčený prst, když to jednou proděláš. Do konce života musíš být pod kontrolou a mít se na pozoru. Nikdy nevíš," prozradila zpěvačka.

Anna K. zjistila, že má rakovinu prsu v září 2009. Nejdříve nemoc tajila, protože se bála reakce okolí. Nakonec se na základě své zkušenosti rozhodla vyburcovat všechny české ženy k včasnému vyšetření a k pravidelným lékařským kontrolám.

Zpěvačka už má za sebou dvě kampaně proti rakovině prsu. Během první se nechala vyfotit, když onemocněním právě trpěla.

Ve druhém spotu z letošního roku už nejde primárně o zpěvaččin příběh. Klip režíroval Tomáš Mašín, fotky pro kampaň fotil Goran Tačevski a scénář i vizuál celé kampaně vytvořila Tereza Svěráková. Všichni bez nároku na honorář. Na financování kampaně se spojilo několik nadačních fondů (více o natáčení zde).