Ráda bych si otevřela vlastní restauraci, přiznala Slováčková

Jste velmi aktivní v mnoha směrech. Jde vám zpěv, herectví, focení. Je něco dalšího, co byste ještě ráda dělala?

Jednu věc mám. Ale je to takový můj dlouholetý sen, až mi bude čtyřicet. Chtěla bych si otevřít kavárnu, nebo restauraci. Zatím vím, že jsem k tomu ještě nedozrála, ale určitě to jednou chci zrealizovat.

Ráda vaříte?

Moc ráda. Je to můj velký koníček. Líbí se mi experimentovat v kuchyni. Bohužel ne vždy se mi jídlo povede. Nejraději kuchtím italskou kuchyni. Těstoviny na milion způsobů, to je něco pro mě. Takové špagety s omáčkami bolognese, nebo carbonara, to už mám v malíčku.

Jste jedlík?

Ano, jsem. Baví mě dělat i sladké cupcaky a pěkně je zdobit. Všechno je to ovšem o čase, kterého mám v poslední době opravdu velmi málo. Pokud mi však má přijít nějaká návštěva, doslova se ve vaření a pečení vyžívám. Mám strašně ráda lidi, kteří milují jídlo. To je podle mě krásné.

Stává se vám, že vaříte doma z potravinových přebytků, které mají například prošlou spotřební lhůtu, nebo třeba z různých zbytků a slupek?

Přiznám se, že i z toho vařím. Myslím, že to může lidem otevřít oči, aby si uvědomili, jak moc všichni plýtváme jídlem. Stávalo se to i mně. Občas jsem něco vyhodila do koše. Dnes vidím, že z toho jde udělat skvělé jídlo. Snažím se žít bez zbytků, plastů a odpadů navíc. Tudíž je to pro mě velmi důležité, jak s čím nakládám. Samozřejmě někdy člověk na něco v ledničce zapomene, ale všechno se dá většinou nějak zužitkovat. Dokonce je to jídlo nakonec i moc dobré. Naučila jsem se to díky kuchaři Adamu Robenekovi, který je v tomhle směru opravdu génius.

Je třeba si v těchto případech, když ráda jíte, dostatečně hlídat svůj zevnějšek? Myslím tím kila navíc?

Já sama jídlo moc miluji, proto je to pro mě velký problém. O to víc se snažím sportovat a hodně spát. Na druhou stranu je pravda, že většinu jídel vařím zdravě. Co se týče porcí, raději si toho dám méně, ale častěji. Ono to opravdu celkem dobře funguje.

Máte třeba z nějakého důvodu komplex ze svého zevnějšku?

Jéje, to víte, že mám. Snažím se už delší dobu o to, mít se ráda i se svými nedostatky. Bývaly doby, kdy jsem se z různých důvodů trápila. Než jsem si uvědomila, že každý člověk má něco, co mu samotnému na něm vadí, trvalo mi to dlouho. Vadilo mi být v plavkách nebo nenalíčená. Měla jsem o sobě ty nejhorší myšlenky.

A co pracovní povinnosti?

Teď jsem měla premiéru muzikálu Doktor Ox a Královna Kapeska v Divadle Hybernia a proběhla i premiéra muzikálu Tři oříšky pro Popelku v Kongresovém centru. Aktuálně hraji také v Divadle Kalich v Krysařovi a v dalších představeních. Práce mám naštěstí hodně, za což jsem moc vděčná.

Anna Slováčková jako moderátorka Herečka se divákům již brzy představí nově také jako moderátorka pořadu Mixxxer show na ÓČKU po boku Vojty Drahokoupila.

V posledních letech je velmi oblíbené být blogerem či youtuberem. I vy máte široký okruh sledujících. Baví vás fotit a točit?

Focení mě baví moc. Co se týká videí, dokonce bych ráda studovala režii na FAMU, nebo na DAMU. Videa na YouTube mě ale nebaví. Stal se z toho takový fenomén, že mě to časem omrzelo a spíš sdílím fotky. Co se týče videí, snažím se vždy hledat zajímavé téma, které by mělo určitou hodnotu a důvod k natočení.

Zkoušíte ráda nové věci?

Ano, je podle mě dobré mít rozhled. Ráda se proto řídím heslem: „Pokud to nezkusíš, tak to nezjistíš.“