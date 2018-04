Boris Becker nezapře svou nevlastní dceru Annu, ze které je modelka

Její početí v roce 1999 rozebírala média po celém světě. Ženatý Boris Becker potkal Angelu v londýnské restauraci Nobu a hned tam také zplodili Annu. Otcovství odmítal přijmout, došlo i na testy DNA, které ho nakonec prokázaly.

Dnes je všechno jinak a bývalý špičkový tenista světa je na svou dceru pyšný, chodí na její módní přehlídky a chlubí se jejími fotkami na sociálních sítích.

Teď modelka oslavila 18. narozeniny. Do klubu Charlie ji stylově přivezla dlouhá limuzína. Oslavenkyně se oblékla celá do černé, kabátek s nápadným límcem doplnily poloprůsvitné černé koktejlky. Nápadná teenagerka tak byla středem pozornosti. Do stejného stylu se oblékla i její matka, která Annu a její kamarády do klubu doprovodila.

Anna pak zveřejnila na Instagramu několik společných fotek, ke kterým napsala: „Všechno nejlepší i mé mamince, nejvíc inspirativní ženě, co znám.“

Románek s ruskou servírkou v roce 1999 vedl k rozpadu Beckerova manželství s německou kráskou Barbarou Feltusovou, se kterou má dva syny Eliase (18) a Noaha (24). O pár let později si vzal svou druhou ženu Lilly, se kterou má osmitého syna Amadea. S matkou Anny prý mají v současnosti korektní vztahy. O vzájemných vztazích s exmilenkou a dcerou otevřeně promluvil před pár lety ve své autobiografii.



„Cítil jsem se trapně a smutně kvůli tomu všemu. Co se stalo a že se mi kvůli tomu rozpadla rodina. Já i matka Anny jsme se museli nějak postavit k tomu, že jsme rodiče, bez toho, aniž bychom měli za sebou jakýkoli vzájemný vztah. Teď jsme ale v pohodě, i když Annu nevidím tolik, jak bych chtěl. Ale snažíme se chovat jako normální rozdělená rodina, což vzhledem k tomu, jak to celé začalo, nebylo zrovna jednoduché,“ napsal mimo jiné tenista.