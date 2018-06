Říkalo se o nás, že jsme lesby, smějí se Fialová s Kameníkovou

„Kdyby nám nevstoupili do cesty ti chlapi, se kterými dneska každá jsme, klidně to mohlo trvat dalších čtyři pět let. Taky se o nás říkalo, že jsme lesby,“ řekla Anna Fialová o společném holčičím spolubydlení.

Spekulacím o odlišné sexuální orientaci prý nahrávalo i to, že se stejně oblékaly, líčily, půjčovaly si věci, chodily spolu do barů, ale domů se vracely samy.

„Že jsme se neustále vracívaly domů jenom ve dvou, byl krutý fakt, který se pořád opakoval. Několik let,“ dodala Fialová, který nyní chodí s Američanem Jaredem.

Hodně se toho změnilo po svatbě dcery Jitky Asterové letos v létě. Anna Kameníková zavzpomínala na to, jak se s budoucím manželem seznámila.

„No... já jsem původně chodila s jeho kamarádem a jednou jsme si vyšli na party - kde byl i Honza. Podala jsem si s ním ruku, podívali jsme se na sebe a najednou mezi námi přejel divný pocit, jakože - aha? Hm, tak to je v hajzlu,“ řekla.

„Bylo to hodně blbý, ale už mezi námi něco problesklo, takže jsme řešili, co s tím budeme dělat? Nebylo to nijak romantické, jen se mi strašně líbil a nádherně voněl. Pak jsme se viděli podruhé, potřetí... A zase pocit: My si tak hrozně rozumíme! A ten trvá. Perfektně se doplňujeme, i v našich nejhorších chvílích, protože já umím být absolutně nesnesitelná a on taky. A když on má ty nejhorší stavy, tak já jsem úplně v klidu. A naopak - když já jsem k nesnesení, tak on pro změnu zvládá mě. V létě jsme přežili měsíc v malé dodávce, takže si myslím, že jsme fakt dobrý tým,“ dodala Anna Kameníková.