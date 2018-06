Anna Dajdou Gleisnerová: Ukradli mi SuperStar!

Cigáni

Berou dávky a podpory v nezaměstnanosti a přidělujeme jim byty a pořád si na něco stěžují. Naší péči náležitě neoceňují. Vím o události, kdy cigánská děcka volala denně mámě do Anglie, která se tam odstěhovala za tím účelem, že tam bude pobírat peníze od státu. Takzvané LOWE. A pak jim přišel účet na 5000Kč za mobil nebo za pevnou linku a neměli to z čeho uhradit. Je zřejmé, že jim poněkud chyběla soudnost a zvažování nad svými výdaji. Telefonovat každý den do Anglie, který řádný občan by si to ze svojí mzdy nebo ze svého platu mohl dovolit?? Měli by zase kočovat. Na Slovensku se s nimi tak nemazlili jako tady u nás, tam to uzákonili a učinili tak dobře. Nejsou stejně schopni žít spořádaně ve svém domě. Hned ho vybydlí, vytlučou okna a dají do nich dřevěná prkna. Často jsou mezi nimi neplatiči nájemného nebo inkasa. A pracovat nechtějí. To jsou všechno jen hloupé a trapné výmluvy, že je nikdo nechce. Jsou mezi nimi jistě i slušní lidé, kteří jsou takový jako my běloši. Ale do těch paneláků se mi nějak nehodí a nezapadají mi tam. Mají zažitý jiný styl života. Bude to obráceně, že oni ubližují nám. My se tady o ně vzorně staráme a vyplácíme sociální dávky a podpory v nezaměstnanosti a oni toho jen zneužívají. Dalším příběhem je i to, jak dva běloši (Češi) se střetli na ulici se dvěmi cigány a museli si od nich povinně vzít jitrnice. Ten cigán se toho bělocha zeptal čemu se směje a jestli se směje tomu, že je cigán. Tomu se neposmíval, ale ti cigáni jim vnutili jitrnice, nejprve nechtěli, že to prý mají dát oni svým dětem. Měla to být asi jejich domácí výroba.

Kauza vlašský salát

Chceme se ohradit soudní cestou proti slovům, které pronesl v prosinci při vyhlašování cen Českého slavíka, to je hudební oceňování, pan leoš mareš, že má ode mně dopis umaštěný od vlašského salátu.To se ten hoch trefil vedle, já vlašák nejím, je to s masem a s majonézou. V důsledku toho mně vyšoupli i z Kauflandu, protože tam neměli zapotřebí mít celebritu, která se soudí s Leošem Marešem a která by měla být na jiných pozicích, než na markování a aby se u ní platilo a aby jí obcházeli očumovat jak dravou, divokou zvěř v ZOO. Chtějí mít jen takové ty bezvýznamné šedivé myšky vykonavatelky. Leoše Mareše nějakých 100 tis. satisfakce nezruinuje a nezničí. Má svoje drahé auto za miliony korun nebo statisíce ferrari a hluboko do kapsy to nemá. Toto by pro něj od nás měl být takový precedens, kam až může zajít, že ty jeho srandičky mají meze, zakteré nesmí sáhnout a to by měl v 29 letech vědět. Podle týdeníku Ring daruji vysouzené odškodné na židovskou komunitu a na přistěhovalce a na Izrael. Toto však není z mého podnětu. Já bych za to chtěla tak dvoudenní výlet do Německa o letních prázdninách a nějaké oblečení. Jak by s tím naložil můj tatínek, který asi je strůjcem toho balónku, že to bude na Židy, to by bylo na něm, protože i on by na tom měl svojí zásluhu.