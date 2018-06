ANKETA: Zvolte nejvášnivější filmový polibek

Pretty Woman

Jeden z nejznámějších romantických filmů všech dob přináší řadu kýčovitých romantických situací. Mezi nejzamilovanější z nich patří závěrečná scéna, kdy Edward přijíždí v limuzíně s obrovskou kyticí růží pro svoji lásku Vivian. Protože Viv dělá drahoty, je Edward donucen překonat svůj strach z výšek a vylézt za ní k jejímu oknu po požárním schodišti, čímž si vyslouží vášnivý polibek. Oba hlavní protagonisti Julia Robertsová a Richard Gere se coby milenecká dvojice evidentně osvědčili, protože o devět let později je režisér filmu Pretty Woman Garry Marshall obsadil jako pár do svého dalšího snímku Nevěsta na útěku.

Velmi nebezpečné známosti

Romanticko-dramatický příběh vypráví o podivném milostném trojúhelníku, ve kterém hrají hlavní role zkažená Kathryn a nevinná Cecile. Kathryn na mladou Cecile žárlí, protože ji kvůli ní opustil její přítel, a tak se rozhodne naivní dívku zkazit. Prvním krokem k úspěchu je naučit nepolíbenou Cecile, jak se správně líbat. Pro herečky Sarah Michelle Gellarovou a Selmu Blairovou nebylo natáčení lesbické scény jednoduché, nyní však patří k nejoblíbenějším z celého filmu.

Zkrocená hora

Oscarový film režiséra Anga Leeho se zaměřuje na lásku mezi dvěma muži. Ennis a Jack se poznají během jednoho léta roku 1963 a stanou se přáteli na celý život. Právě první léto změní jejich budoucnost. Oba mladí muži pracují jako pasáci ovcí a musí spolu strávit dva týdny vysoko v horách. Jejich přátelství brzy přeroste v lásku, kterou udržují i v následujících letech, kdy už mají oba své životy a své rodiny. V hlavních rolích se představili Jake Gyllenhaal a Heath Ledger, zkušení herci s řadou velkých filmových rolí na kontě. Jejich herecké výkony byly oceněny nominacemi na Oscary. Heath Ledger tři roky poté tragicky zemřel na předávkování léky.

Deník Bridget Jonesové

Nejromantičtější scéna oblíbené komedie přichází v momentě, kdy po neshodě odchází Mark Darcy z bytu Bridget Jonesové. V té chvíli si Bridget uvědomí, co by mohla ztratit, vyběhne za Markem ven jen v kalhotkách a v kabátě, padnou si do náručí a líbají se na ulici bez ohledu na procházející lidi nebo padající sníh snášející se ve světle lamp na chodník. V roli zakomplexované Bridget Jonesové se představila herečka Renee Zelwegerová, která do té doby sice účinkovala v řadě známých filmů, největší slávu jí ale přinesl až tento. Pro Colina Firtha šlo sice o skvělou, avšak v řadě už několikátou roli, kdy ztvárnil zamračeného morouse.

Hříšný tanec

Sedmnáctiletá Francis, přezdívaná Baby, tráví léto s rodinou v rekreačním středisku, kde se seznámí s tanečním instruktorem Johnym. Ten ji během dovolené zasvětí nejen do tajů tance. Romantický vrchol přichází na konci filmu, kdy se Francis po boku Johnyho předvede jako skvělá tanečnice. Poté, co zamilovaný pár odtančí svůj tanec lásky, Francis vběhne Johnymu do náruče a políbí se. Představitelka Francis Jennifer Grayová si po úspěchu v Hříšném tanci nechala chirurgicky upravit nos a její kariéra zvolna upadala. Patrick Swayze, který hrál Johnyho, byl ve své kariéře úspěšnější, zahrál si například ve volném pokračování Hříšného tance nebo v romatinckém filmu Duch. Herec momentálně bojuje s rakovinou.

Shrek

Příběhy o zeleném monstru Shrekovi jsou důkazem, že i v animovaných filmech se může objevit romantika.

Nabízí se například scéna ze svatby, kdy Shrek s Fionou během polibku vzlétnou k oblakům. Dalším romantickým momentem je loučení Oslíka s jeho milovanou dračicí.

Šeptej

V dnes už téměř kultovním snímku Šeptej se dívka z vesnice jménem Anna při svém útěku do Prahy zamiluje do homosexuála Filipa. V průběhu filmu však Filip zjistí, že se se svojí orientací pravděpodobně unáhlil a Anniny city opětuje. Při milostné scéně je pak nachytá jeho přítel Kytka, který se na ně pokouší zaútočit s nožem. Scéna končí polibkem Anny a Filipa, při kterém na ně v přítmí padají peříčka z rozsypaného polštáře. Film Šeptej byl velkou šancí pro Taťánu Vilhelmovou, která od té doby patří mezi nejvyhledávanější české herečky. Jan P. Muchow se naopak s postavou Filipa přesvědčil, že herectví není nic pro něj a v současnosti se věnuje hudbě a hudební produkci.

Titanic

Film natočený podle skutečné události, při které došlo k potopení největší lodi své doby, je postavený na milostném příběhu dvou mladých lidí, bohaté dívky Rose a chudého mladíka Jacka. Snímek je nabitý romantickými momenty, k jednomu z nejsilnějších a zároveň posledních záběrů patří okamžik, kdy Rose po potopení lodi leží na kusu dřeva a polibkem se loučí s Jackem, který se po chvíli utopí. Film oceněný jedenácti Oscary katapultoval mladé představitele Kate Winsletovou a Leonarda DiCapria mezi nejoblíbenější herce, kteří i dnes za své herecké výkony sklízejí jednu cenou za druhou.

Láska nebeská

Oblíbený vánoční film nabízí jednu romantickou scénu za druhou. Mezi jednu z nejoblíbenějších a nejkomičtějších patří polibek mezi Hughem Grantem a Martine McCutcheonovou. On premiér, ona asistentka a k prvnímu polibku si vyberou zákulisí školní besídky. Bohužel zrovna ve chvíli, kdy se rozhrne opona, takže líbající se pár, na který padá umělý sníh, vidí celý sál. Za nedobrovolné překvapení jsou ale nakonec odměněni potleskem.

Spiderman

Romantický příběh odvíjející se podle komiksové předlohy vypráví o nenápadném chlapci Peterovi, jež v sobě skrývá po kousnutí pavoukem nadlidské schopnosti podobající se těm pavoučím. I díky nim si později získá srdce své lásky Mary Jane, s níž se poprvé políbí v poněkud nezvyklé poloze - zavěšený hlavou dolů. Zatímco Kirsten Dunstová byla v té době už ostřílenou herečkou, pro Tobeyho Maguira šlo, co se týče popularity, o průlomovou roli.

