Blogeři a youtubeři zabojují o titul, ocení i nejpopulárnější instagram

Loni na stupních vítězů skončili například Karel Kovář, který si říká Kovy, moderátorka Óčka a nyní už i zpěvačka Nikola Čechová alias Shopaholic Nicol nebo autor Deníku moderního fotra Dominik Landsman, který napsal i scénář nového seriálu Single Man internetové televize Playtvak.cz v hlavní roli s Markem Taclíkem (Single Man je čtyřicátník se zlomeným srdcem hledající pravou lásku).

Letos kromě tradiční volby v kategoriích Blogerka, Video Blogerka, Bloger a Video Bloger roku, se organizátoři ankety rozhodli splnit i přání všem fanouškům Instagramu. Další novinkou je ocenění pro nejinspirativnější on-line osobnost či počin.

Pro své oblíbence můžou lidé hlasovat až do 7. listopadu v semifinálové části na stránkách czechblogawards.cz. Finálové hlasování o absolutní pořadí bude zahájeno 9. listopadu a potrvá až do 17. listopadu. V sobotu 18. listopadu pak proběhne finálový večer, kde vystoupí například Leoš Mareš s Pavlem Calltou, Mikolas Josef poprvé živě představí svůj nový song, vystoupí také kapela Light and Love a se světovým hitem Show Me Love přijede Richard Judge. Přímý přenos můžete sledovat od 20 hodin na TV ÓČKO.