ANKETA: Vyberte nejkrásnější pár českého showbyznysu

KTERÝ PÁR JE NEJKRÁSNĚJŠÍ? HLASUJTE ZDE

Taťána Kuchařová a Milan Richter

Nejkrásnější ženu světa a Miss 2006 Taťánu Kuchařovou obletovala spousta mužů. Ona si mezi nimi nakonec vybrala radního Prahy 1 a poslance za ODS Milana Richtera. Vztah s ním dokázala tajit půl roku.

Lucie Bílá a Václav Noid Bárta

Lucie Bílá našla po několika nepovedených vztazích štěstí v náruči o patnáct let mladšího zpěváka Václava Noida Bárty. Vzali se tajně a romanticky v italském Miláně před dvěma lety, v den čtyřicátých narozenin zpěvačky, a jejich soužití v novém luxusním domě v Otvovicích se zdá být bez mráčků.

Karel Gott a Ivana Macháčková

Produkční Divadla Broadway dokázala jako jediná z žen v životě slavného zpěváka změnit jeho život od základů. Nejdřív mu přestavěla dům, poté mu do něj přivedla dceru a nakonec si ho vzala. Svatba proběhla začátkem roku v americkém Las Vegas. Šťastný pár, který od sebe dělí třicet sedm let, čeká druhého potomka.

Bára Basiková a Petr Polák

To nejlepší, co Báru Basikovou po rozvodu s Jaromírem Pizingerem potkalo, byl producent a muzikant Petr Polák. Je o šestnáct let mladší a zpěvačka vedle něj jenom kvete. Podle předpovědi kartářky si ho má dokonce letos vzít a vyloučeno není ani miminko.

Alice Bendová a Václav Benda

Herečka Alice Bendová a hokejista Václav Benda patří k ukázkovým párům českého showbyznysu. Jejich lásku korunovalo loni v červenci narození syna Vašíka, ze kterého jsou oba úplně vedle.

Veronika Žilková a Martin Stropnický

Herečtí kolegové svůj partnerský vztah zpečetili teprve nedávno, 19. dubna. Před oltářem řekli ANO už potřetí v životě a věří, že to bylo naposledy. Vztah utužily především okolnosti kolem tragické události v rodině, a sice úmrtí syna Melichara, který po půl roce života podlehl vrozené brániční kýle.

Simona Krainová a Jiří Hudler

Pětatřicetiletá modelka Simona Krainová o sobě tvrdí, že není přelétavá a v životě neměla příliš vztahů. Po prvním nepovedeném manželství s Bořkem Slezáčkem se zakoukala do tureckého podnikatele a teď proniká do tajů hokeje. Žije totiž v americkém Detroitu se čtyřiadvacetiletým českým hokejistou Jiřím Hudlerem.

Josef Vojtek a Jovana Skrčeská

Dlouhovlasý rocker zřejmě nevyznává poklidný rodinný život. Po vztahu se Sabinou Laurinovou už předtím rozvedený zpěvák zakotvil u tanečnice Libušky Hůlkové. Vzal si ji a stal se potřetí otcem. Na povrch ovšem hodně brzy prosákl jeho mimomanželský vztah s Libuščinou kamarádkou, a dokonce svědkyní jejich svatby Jovanou Skrčeskou. Dokáže blonďatá tanečnice to, co žádná před ní, a konečně ho zkrotí?

Petr Janda a Alice Jandová

Příběh jako z červené knihovny o lásce fanynky k jejímu idolovi se stal skutečností v případě Alice Jandové. Fanynka Olympiku dostala zpěváka do chomoutu a dokázala i to, že kvůli ní stále častěji opouští svůj milovaný dům na Propasti a vydává se za poznáním daleko za hranice Jevan. Na svatební cestě byl pár, který dělí několik generací, dokonce třikrát.

Lucie Borhyová a Nico

Řeckého podnikatele potkala půvabná moderátorka Televizních novin na Nově při focení kalendáře na Krétě. Zatím žijí spolu v Praze, ale Borhyová nevylučuje, že by přesídlila do Řecka, které miluje nejen proto, že je domovem jejího milého, ale i pro povahu jeho obyvatel a příjemné klima.

Sabina Laurinová a Karel Kameník

Sabina Laurinová přestala hledat lásku mezi kolegy v showbyznysu a po nepovedném vztahu s Josefem Vojtkem natrefila na primáře stomatologie v pražské Thomayerově nemocnici Karla Kameníka. Teď spolu čekají potomka a za čtyři měsíce dvojnásobná maminka září štěstím.

Daniel Landa a Mirjam Landa

Zpěvák se s režisérkou potkal před devatenácti lety, od prvního dne seznámení s ní začal bydlet a po třech měsících si ji vzal. Mají spolu dceru Stázku a dvojčata Rozálii a Roxanu a jejich společné soužití je postaveno na vzájemném respektu.

Zdeněk Podhůrský a Ilona

Herec, moderátor a zpěvák potkal o sedmadvacet let mladší studentku Ilonu ve své Galerii Na Bělidle, dělala mu tam hostesku. Přeskočila jiskra, a tak se rozhodli to spolu zkusit. Že jim to zřejmě funguje, dokazuje fakt, že se bez sebe nehnou téměř na krok a blonďatá mladice nechybí po boku Podhůrského na žádném večírku.

Vendula Svobodová a Patrik Auš

Vendula Svobodová se po tragické smrti svého manžela dlouho bránila lásce, nebo alespoň tomu, aby o ní veřejnost věděla. Po propíraném Danu Hůlkovi, s nímž měla údajně prožít krátký románek, našla útěchu u podnikatele Patrika Auše. Pár plánuje zásnuby v Paříži.

Leoš Mareš a Monika Poslušná

Oblíbený moderátor žije s Monikou Poslušnou již osm let. Mají spolu dvouletého syna Jakuba a po velkolepých zásnubách má letos přijít na řadu ještě velkolepější svatba. Snubní prsteny až z Londýna si budoucí manželé navléknou 12. července na zámku Jemniště.

Mirka Čejková a Marek Vít

Mirka Čejková a Marek Vít se ke vztahu přiznali před čtyřmi lety. Kontroverzní Vít měl za sebou dva rozvody a čtyři roky neodpykaného trestu, Čejkové ale jeho minulost nevadila. A nevadilo jí, že šel sedět za další prohřešky dál. Dva roky po seznámení si ho ve všehrdské věznici vzala za manžela. Momentálně si jeho lásky užívá na svobodě, Vít byl totiž ze zdravotních důvodů z věznice na čas propuštěn.

Helena Vondráčková a Martin Michal

Populární česká zpěvačka Helena Vondráčková se provdala za podnikatele, o dvanáct let mladšího Martina Michala, v roce 2003. Vdávala se tehdy podruhé, zatímco její vyvolený popáté. Manželství jim klape už pět let, ať se to někomu líbí, nebo ne.

Gábina Partyšová a Josef Kokta

Když se půvabná Gábina Partyšová začala ve společnosti ukazovat s podnikatelem Josefem Koktou, čelila nepříjemným poznámkám o vypočítavosti a dohadům, jestli ji k Pepínovi, jak mu přezdívá, přitahuje láska, nebo peníze. Uplynulo pět let a pár žije spokojeným manželským životem, do něhož loni přibyl syn Kristian.

Andrea Verešová a Daniel Volopich

Život v luxusu si modelka Andrea Verešová užívá po boku právníka Daniela Volopicha. Sympatický právník je velmi pozorný muž a Andrea od svatby tvrdí, že s tímhle mužem chce prožít celý život. Dcera Vanesska Andreino spokojené soužití s jejím vyvoleným jen podtrhuje.

Eva a Vašek

Pěvecká dvojice Eva Dvořáčková a Václav Ševčík se stala fenoménem. Partneři, o kterých si mnozí myslí, že jsou manželé, žijí v malé obci Klepačov u Blanska a vychovávají tříletou dceru Evičku. Nedávno se nechali slyšet, že by rádi další dítě.

Janis Sidovský a Pavel Vítek

První pár, který se rozhodl veřejně přiznat svoji homosexualitu a svůj vztah stvrdit po osmnácti letech soužití oficiálně. Udělali to téměř hned poté, co poslanci schválili zákon o registrovaném partnerství, 3. července 2006 na hradě Karlštejn. Dnes budou mít dvacetileté výročí seznámení a mohou konstatovat, že jim jejich soužití funguje bezvadně.

Lumír Olšovský a Pavel Bár

Lumír Olšovský se oženil, s manželkou měl dceru a pak se léta trápil. V jeho těle totiž rostla touha po lásce muže. Přes internet se seznámil se studentem dějin filmu Pavlem a přestal se trápit. Brzy své "přeorientování" také ohlásil světu a nemusí ho skrývat.

Jan Musil a Jakub Pechr

Moderátor a majitel mediální agentury Jan Musil má podobný osud jako Lumír Olšovský. Oženil se a s manželkou má dnes dvě dospělé dcery. Jeho sexuální orientace ho ale brzy převálcovala a on se jí nebránil. Po několika vztazích stvrdil až ten s Jakubem Pechrem.

Leona Machálková a Bořek Šípek

Zpěvačka a architekt čelí častým spekulacím bulváru o pevnosti jejich vztahu. "Zaručené" zprávy o tom, že už jim to neklape, jsou podporovány důkazy o Šípkově lásce k alkoholu. Leona Machálková ovšem svoji životní lásku, s níž má syna Artura, všemožně brání a spekulace o manželských krizích vyvrací.

Tatiana Vilhelmová a Pavel Čechák

Často obsazovaná herečka jen málokdy mluví o svém soukromí, občas ovšem svého manžela, sympatického Pavla Čecháka, do společnosti vyvede. Vztah mají zřejmě bezproblémový, navíc momentálně čekají druhý přírůstek do rodiny.

Michal Červín a Barbara Kautmanová

Pár, jenž se našel díky soutěži Vem si mě!, kterou loni odvysílala televize Nova. Veřejnost jim příliš nadějí na společný život nedávala, oni však překvapili, když oznámili, že čekají dítě a moc se na něj těší.

Aňa Geislerová a Zdeněk Janáček

Se Zdeňkem Janáčkem má nejobsazovanější česká herečka dvě děti, Bruna Fidelia a Stellu. Po narození dcery se pár, který si přísně střeží soukromí, odstěhoval do nového domu nedaleko Prahy. Jak tam žije, vědí možná jen jejich sousedé.

Romana Jákl Vítová a Petr Jákl

Pár, který se hledal, až se našel, tak se mluvilo od začátku o rosničce Romaně Vítové a kaskadérovi a producentovi Petru Jáklovi. Svatba byla jasným vyústěním jejich několikaletého vztahu a Romana, která si ke svému dívčímu jménu přidala jméno svého milovaného manžela, nedávno porodila holčičku Sofii. Rodinka je tedy kompletní.

Jiří Paroubek a Petra Paroubková

Politickou scénu oživil loni v létě milostný románek předsedy ČSSD Jiřího Paroubka s tlumočnicí a překladatelkou Petrou Kováčovou. Z románku se vyklubal vážný vztah a tento nesourodý pár si řekl ano v listopadu 2007 v exkluzivním hotelu Esplanade v Mariánských Lázních jen dva měsíce poté, co se šéf sociálních demokratů rozvedl s letitou partnerkou Zuzanou Paroubkovou. Jejich vztah je nadále sledován veřejností s velkým zájmem.

Mirek Topolánek a Lucie Talmanová

Ani Paroubkův oponent, šéf ODS Miroslav Topolánek, nezůstal v tomto ohledu pozadu. Na rozdíl od Paroubka ovšem svůj románek s místopředsedkyní Sněmovny dlouho tajil. Přiznal ho, teprve když Talmanová otěhotněla (loni v létě se jim narodil syn Nicolas). Od své ženy Pavly odešel, ale dosud se s ní nerozvedl.

KTERÝ PÁR JE NEJKRÁSNĚJŠÍ? HLASUJTE ZDE

Výsledky ankety zveřejníme 1. května