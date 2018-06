ANKETA: Vyberte nejkrásnější hvězdnou svatbu letošního léta

PÁR 1: LEOŠ MAREŠ A MONIKA POSLUŠNÁ

Jedním z nejsledovanější obřadů letošního léta byl ten, který se konal začátkem července na středočeském zámku Jemniště. Své ano si tu řekli Leoš Mareš a Monika Poslušná, kteří za svůj velký den utratili několik milionů korun. - čtěte Leoš Mareš se oženil, ze vzduchu létaly lístky růží

PÁR 2: PETR BENDE A ZUZANA HANAČÍKOVÁ

Zpěvák Petr Bende do toho také praštil. Neplánovanou a komornější svatbu uspořádal v přírodě, u rybníka nedaleko Velehradu na Moravě. Samotný obřad proběhl na molu a ženich pro svou nevěstu složil i píseň. - čtěte Zpěvák Petr Bende obdaroval manželku písní

PÁR 3: BÁRA BASIKOVÁ A PETR POLÁK

I Bára Basiková patří k těm, kteří chtěli svůj velký den utajit. Úplně se to ale nepovedlo. "Rozhodně jsem neměla zájem, aby tam byli bulvární novináři, kteří se tam stejně nějakým záhadným způsobem dostali, přestože jsme měli ochranku," řekla iDNES.cz Basiková, která si partnera Petra Poláka vzala na hradě Bouzov.- čtěte Bára Basiková: Moje třetí svatba? Nejdražší a nejkrásnější

PÁR 4: LUCIE KAUFMANN KRÁLOVÁ A ZDENĚK KAUFMANN

Miss ČR Lucie Králová stvrdila svůj dlouholetý vztah s podnikatelem Zdeňkem Kaufmannem na začátku srpna. Romantická svatba, kterou zpestřily kočáry s koňmi i harmonikář, proběhla na zámku Štiřín. "Měla jsem pocit, že jsem ji chystala na klíč pro někoho jiného," svěřila se tehdy iDNES.cz Králová. - čtěte Miss Králová se vdala. Svatbu zpestřily kočáry s koňmi i harmonikář

PÁR 5: MICHAL A ANDREA NESVADBOVI

Mim a bavič Michal Nesvadba se ženil již podruhé. Svatbu naplánoval na magické datum 8. 8. 2008. Dlouholetou partnerku Andreu, s níž se seznámil díky své profesi, si vzal v pražském kostele Sacre Coeur. Romantické líbánky pak proběhly v Benátkách. - čtěte Magické osmičky zlomily i Nesvadbu: podruhé se oženil

PÁR 5: PETRA FALTÝNOVÁ A SIMON ŠTEKL

Od Petry Faltýnové by se čekalo cokoliv, jen ne svatba. S partnerem Simonem Šteklem měli velmi bouřlivý vztah a nějaký čas byli dokonce od sebe. Zřejmě proto, aby si uvědomili, že bez sebe být nemohou. A aby to bylo stvrzené, vzali se, a to v Ledeburských zahradách na Pražském hradě.- čtěte OBRAZEM: Petra Faltýnová si vzala podnikatele Štekla

PÁR 6: LJUBA KRBOVÁ A ONDŘEJ NEFF

Svatbu plánovali Ljuba Krbová a Ondřej Neff už několikrát. Pokaždé se ale vyskytly okolnosti, které jim jejich velký den znemožnily. Na konci srpna se ale rozhodli, že nepříznivým konstelacím udělají přítrž, a vzali se tajně. - čtěte Herečka Ljuba Krbová si tajně vzala Ondřeje Neffa

