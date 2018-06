ANKETA: Vyberte nejhezčí hvězdnou svatbu roku 2010

Kdo DO toho taky letos praštil Svatba Klasnové a Bárty nebyla jediným sňatkem mezi politiky. V červnu si expremiér Mirek Topolánek vzal bývalou místopředsedkyni sněmovny Lucii Talmanovou, s níž má syna Nicolase. V tajnosti se provdala šéfka České Miss Michaela Maláčová. Miliardáře Zdeňka Bakalu, s nímž má tři děti, si vzala ve Švýcarsku. Svatbu dokázala utajit před médii i zprávařka Světlana Zárubová, která si vzala podnikatele Petra Witovského. V prosinci pak oznámila, že s ním čeká dítě. Braly se i zahraniční celebrity Letos se oženili hned dva kamarádi ze staré party z Beverly Hills 90210. Zatímco představitel Stevea Ian Ziering své herecké kolegy na svatbu se zdravotní sestřičkou Erin pozval, seriálový David Brian Austin Green si herečku Megan Foxovou vzal zcela v osamění na havajské pláži. Nejsledovanější byla zřejmě svatba dcery bývalého amerického prezidenta Billa Clintona a současné ministryně zahraničních věcí Hillary Clintonové. Chelsea Clintonová si vzala bankéře Marka Mezvinského v městečku Rhinebeck. Obřad vedl společně rabín s křesťanským knězem a zúčastnila se ho řada významných hostů. Současný americký prezident Obama ale chyběl. Nechtěl svou přítomností, která by vyžadovala extrémní bezpečnostní opatření, svatbu narušit. Očekávaná byla i svatba britského zpěváka Robbieho Williamse s americkou herečkou Aydou Fieldovou. Obřad se konal ve zpěvákově americkém domě jen za účasti dvacítky nejbližších a následná oslava se obešla úplně bez alkoholu. Do chomoutu letos vlezli i Harrison Ford, David Schwimmer, Sasha Baron Cohen, Orlando Bloom. Vdala se Alicia Keys, Alanis Morissette, Miranda Kerrová, Nicole Richie a další.