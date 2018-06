ANKETA: Vyberte nejhezčí hvězdnou svatbu roku 2009

Kdo vlezl do chomoutu v zahraničí Herečka Milla Jovovovichová si vzala režiséra Paula Andersona na zahradě jejich domu v Beverly Hills při západu slunce. Oslavy se zúčastnilo víc než 100 hostů. Herec Mark Wahlberg se oženil se svou dlouholetou partnerkou Rheou Durhamovou v katolickém kostele v Beverly Hills. Na svatbě byl jen malý okruh přátel. Herec Bruce Willis si vzal svou o dvacet let mladší přítelkyni v Karibiku. Na obřad pozval i svou bývalou manželku Demi Moore, která přišla s přítelem Ashtonem Kutcherem. Čeln skupiny Take That Mark Owen si vzal herečku Emmu Fergusonovou v kostele ve skotském městečku Cawdor. Přítomni byli všichni členové skupiny Take That až na Robbieho Williamse. Podruhé se oženil bývalý tenista Boris Becker. Nizozemskou modelku Lilly Kressenbergovou si vzal ve švýcarském Svatém Mořici v muzeu malíře Giovanniho Segantiniho. Přítomno bylo 200 hostů.



Herečka Salma Hayeková si vzala francouzského milionáře François-Henry Pinaulta. Vzali se na Valentýna v Paříži v naprostém soukromí. Robert Redford si navlékl prsten po čtyřiadvaceti letech od rozvodu s první chotí Lolou Van Wagenenovou, s níž má čtyři děti. Sibylle Szaggarsové si vzal v Hamburku.