ANKETA: Vyberte nejhezčí hvězdnou nevěstu roku 2011

Praštily do toho i zahraniční hvězdy Zpěvačka Sinead O´Connor se vdala už počtvrté a zvolila pro to den svých 45. narozenin. V Las Vegas si vzala Barryho Herridge, s nímž se seznámila na internetu.

Herečka Shannen Doherty měla svou svatbu s fotografem Kurtem Iswarienkem dobře naplánovanou a taky ji dobře zpeněžila. Záběry z obřadu i příprav prodala televizi. Pro hvězdu Beverly Hills 90210 to byla už třetí svatba.

Nejvíc družiček měla na svatbě modelka Kate Mossová, která si brala hudebníka Jamieho Hince. Oslavy trvaly tři dny.

Vdala se i herečka Reese Witherspoonová, která si vzala svého agenta Jima Totha. Zpěvačka Lily Allen se vdávala půl roku po potratu, za další půlrok přivedla na svět holčičku.

V devětašedesáti letech se potřetí oženil Paul McCartney. Jednapadesátiletou miliardářku Nancy Shevellovou na svatbu oblékla jeho dcera. Kate Mossová s manželem a družičkami Zpěvačka Lily Allen se vdala za Sama Coopera Monacká kněžna Charlene a monacký kníže Albert II. Královské svatby

Princ William nebyl jediným monarchou, který letos vstoupil do stavu manželského. Tři měsíce po jeho svatbě s Kate Middletonovou se vdala nejstarší vnučka královny Alžběty II. Zara Phillipsová. Šampionka v jezdectví si vzala anglickou ragbyovou hvězdu Mika Tindalla.

Konečně se oženil i dvaapadesátiletý monacký kníže Albert II. Sňatek s Charlene Wittstockovou poznamenaly hned na začátku skandály s nemanželskými dětmi knížete, obávaný rozvod se ale zatím nekoná.