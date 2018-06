ANKETA: Tři missky bojují o přízeň v cizině. Které uspějí?

1) TEREZA BUDKOVÁ

Jako první odletěla zasáhnout do podzimních bojů první česká vicemiss Tereza Budková.

31. října se vypravila na ekologickou Miss Earth, kde hodlá zaujmout róbou přední módní návrhářky Jiřiny Tauchmanové. Jedny šaty jsou večerní - jsou ze zeleného saténu a zdobené štrasem, který symbolizuje pavučinu. Druhé jsou bílé a představují netradiční národní kroj. Vepředu jsou totiž krátké, vzadu dlouhé a mají živůtek ve tvaru srdce.

Míry 89-63-91

2) ANETA VIGNEROVÁ

Budková si na Miss Earth připravila ekologický projekt o záplavách a o spolupráci dobrovolných hasičů, se kterými nedávno nafotila i speciální kalendář. "Povodně jsou přírodní katastrofou, která se netýká jen Evropy," uvedla kráska ze Sezimova Ústí. Na Filipíny s sebou odvezla jako dárek pro jih Čech typický broušený kámen vltavín. Ten bude spolu s kameny od dalších dívek zdobit korunku budoucí Miss Earth.

Hned dvě želízka v ohni má i konkurenční Miss ČR 2009 Aneta Vignerová, kterou čeká finále prestižní Miss World, jejíž finále proběhne v Jihoafrické republice. Slavnostnímu galavečeru a následnému soustředění předcházelo slavnostní zahájení celé soutěže, které proběhlo před třemi dny v Londýně.

Míry 86-63-92

Stejně jako na českém finále zazpívá i na Miss World šanson Edith Piaf v češtině. Má s sebou i národní kroj z Uherského Hradiště a dres fotbalové reprezentace. Samozřejmě nechybí ani večerní róby. Osm modelů pro ni připravily návrhářky Liběna Rochová, Jaroslava Sedláčková nebo salon Richter. S šaty od Liběny Rochové se bude naše favoritka ucházet o titul Miss World Fashion.

"Aneta je skutečně velmi výrazný typ dívky, vedle jejího vzhledu a netypické krásy si okamžitě všimnete jejího osobitého hlasu. Uvidíme, jak na Miss World zaboduje, nicméně věříme, že by se právě svojí výjimečností mohla mezi 126 dívkami z celého světa prosadit," řekla iDNES.cz prezidentka Miss ČR a Miss World 2006 Taťána Kuchařová.

3) DARJA JACUKEVIČOVÁ

Další kráskou, která hodlá bojovat o přízeň v cizině je finalistka loňského ročníku Miss ČR Darja Jacukevičová. Jméno je veřejnosti neznámé především proto, že skončila čtvrtá. Vedení soutěže jí ale věřilo natolik, že ji vyslalo do Pekingu na Miss International 2009. Českou republiku mimochodem opustila 11.11. v 11 hodin a 11 minut.

Míry 90-64-94

K hlavní výzbroji Jacukevičové patří večerní šaty od návrhářky Moniky Drápalové. V zavazadle nemohl chybět ani unikátní český národní kroj, který vznikl v oblasti moravského Kyjova a který vyšívala manželka někdejšího prezidenta Edvarda Beneše.

Kdo již na zahraniční cestě byl, je loňská Česká miss Iveta lutovská. Letos v srpnu reprezentovala Česko na Miss Universe, kde skončila v top desítce. "Vnitřně jsem cítila, že by Iveta mohla dosáhnout dobrých výsledků, protože je výjimečná nejen svou krásou, ale celkově osobností. Je to dáno jejím věkem, a pro ni samotnou je to krásné završení putování soutěžemi krásy," nešetřila tehdy chválou ředitelka České miss Michaela Maláčová.

Která z dívek podle vás uspěje na zahraničních soutěžích nejlépe? celkem hlasů: 1698