Fanoušci Óčka vybírají nejzamilovanější klip, zvolte ten svůj

Diváci Óčka posílali své tipy na "nejzaláskovanější" české i zahraniční videoklipy. Z jejich tipů vzešla dvacítka, v níž nechybí megahity jako I Will Always Love You od Whitney Houston, klasika z Titanicu My Heart Will Go On od Céline Dion nebo You Are Not Alone od krále popu Michaela Jacksona.

Česká a slovenská tvorba je v menšině, ale do výběru se dostal třeba aktuální hit Šrouby a matice od plzeňské skupiny Mandrage nebo píseň Akorát od Davida Deyla.

Z dvaceti nominovaných klipů vyberou diváci hlasováním na Facebooku a na webových stránkách www.ocko.tv finálovou desítku. Tu pak Óčko odvysílá na 1. května v poledne v pořadu Best of.

Jako bonus se do vysílání dostane i tip čtenářů Revue iDNES.cz.

