ANKETA: Vyberte nejsympatičtější zpěváky Hlasu z týmů Davida a Rolins

Písně, které zazní ve 4. finále Hlasu ČeskoSlovenska Dara Rolins a Miloš Novotný - You Might Need Somebody (Shola Ama) Michal David a Brunno Oravec - Don´t Let The Sun Go Down On Me (George Michael a Elton John) Tomi Popovič a Zuzana Mikulcová - Celebration (Kool & The Gang) Petr Kolář a Kateřina Petráňová – Den, kdy se vrátí láska k nám (Petr Kolář a Leona Machálková) Miloš Novotný, Dominika Šuľáková a Zuzana Mikulcová Brunno Oravec, Kateřina Petráňová a Petr Kutheil Katarína Demská – Môj Bože (Katka Knechtová)

Simona Hégerová - Sk8er Boi (Avril Lavigne)

Zuzana Mikulcová - These Words (Natasha Bedingfield)

Miloš Novotný - Numb (Linking Park)

Dominika Šuľáková - I Kissed A Girl (Katy Perry)

Ivanna Bagová - Už nejsem volná (Petra Janů)

Petr Kutheil - Nothing Else Matters (Metallica)

Brunno Oravec - Hard To Say I´m Sorry (Chicago)

Kateřina Petráňová - Domino (Jessie J)

David Weingärtner - Feel (Robbie Williams)