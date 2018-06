ANKETA: Hlasujte pro nejhezčí zpěvačku a zpěváka Hlasu

Image je pro zpěváky v showbyznysu velmi důležitá. Shodují se na tom jak soutěžící v Hlasu, tak i jejich kouči. Někteří ze zpěváků prošli výraznými změnami, některým stačilo pomoct jen málo.

Zpěváci si v neděli večer střihnou duety s koučem Rytmusem a Pepou Vojtkem, moderátorkou Tinou a hostem, kterým bude Leona Machálková.

Tým Pepy Vojtka

Osmnáctiletý Daniel Mrózek z Havířova v neděli zazpívá Boulevard Of Broken Dreams od Green Day a také duet s Pepou Vojtkem (Jahody mražený od Jiřího Schelingera).

Jednadvacetiletý rodák z Malachova Jakub Pohle se předvede s písní Skúsime to cez vesmír od skupiny Tublatanka a také v duetu s Leonou Machálkovou (Cryin' - Aerosmith ft. Christina Milian).

Třiadvacetiletá Markéta Poulíčková z Modřic zazpívá píseň Golden Eye od Tiny Turner.

Pepa Vojtek a jeho tým: Markéta Poulíčková, Jakub Pohle, Daniel Mrózek, Barbora Švidraňová a Kristína Zakuciová

Třiadvacetiletá rodačka ze Žiliny Barbora Švidraňová si vybrala Sweet Dreams od Beyonce vs. Eurythmics.

Dvaadvacetiletá Kristína Zakuciová z Košic zazpívá Nobody’s Wife od zpěvačky Anouk.

Tým Rytmuse

Osmnáctiletá Kristýna Daňhelová z Uherského Hradiště se popasuje s písní I Surrender od Celine Dion.

Třiadvacetiletý Adam Koubek z Mladé Boleslavi zazpívá Never Gonna Give You Up od Ricka Astleyho.

Šestadvacetiletá Nikoleta Spalasová z Prahy se po duetu s Rytmusem (Empire State of Mind - Alicia Keys) předvede i s You Oughta Know od Alanis Morissette.

Rytmus a jeho tým: Juraj Zaujec, Nikoleta Spalasová, Anna Veselovská, Kristýna Daňhelová a Adam Koubek

Šestnáctiletá Anna Veselovská z obce Pusté Úľany zazpívá Slzy tvý mámy od kapely Olympic.

Devětadvacetiletý Juraj Zaujec z Nových Zámků se nejdřív předvede s hitem La Camisa Negra od Juanese a pak ho čeká duet s Tinou (Shape of My Heart - Sting ft. Sugababes).

Tipy na vypadnutí

V pondělí večer se pak rozhodne, kteří dva soutěžící show opustí. Podle bookmakerů to budou Kristína Zakuciová z týmu Pepy Vojtka a Juraj Zaujec z týmu Rytmuse.

"Anna Veselovská je s kurzem 3,5:1 horkým favoritem na celkové vítězství v soutěži," řekl mediální zástupce Tipsportu Michal Peterka.

