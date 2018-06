anketa (maxi)

Dětí v Praze 4 jsme se zeptali: Kdybyste potkali účastníka zasedání Mezinárodního měnového fondu a Světové banky,na co byste se ho zeptali nebo co byste mu vzkázali?* Zeptala bych se,jestli má nějaké záliby. A jestli hraje kulečník.* Zeptala bych se: Kolik máte peněz?* Nevím, ale doufám, že nám demonstranti nerozboří celou Prahu.* Nic bych jim nevzkazoval, ale doufám, že nám to vynese pěkný papíry.* Zeptal bych se: Baví vás být bohatý?* Já bych řekl: Dobrý den, já bych se chtěl zeptat na to, v kolika letech jste se rozhodl, že budete finančník? A taky,jestli vás to baví?