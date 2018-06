anketa (maxi)

Ptali jsme se dětí, kterým propršela polovina prázdnin: Jaký byl tábor a jak se ti zatím líbí prázdniny?* Tábor byl skvělý a prázdniny jsou také dobré,protože se těším k moři.* Zatím jsem byl u babičky. S klukama jsme chodili do lesa a bylo to zábavné.* Tábor byl bezvadnej, ale pršelo. Teď se těším do Krkonoš a k moři.* Z tábora jsem odjela, protože jsem byla nemocná. Pak jsem byla na chatě a těším se do hor (do Rakouska).* Mně se na táboře docela líbilo, až na to, že pořád pršelo, a tak jsme mimo postavení tábora a zbourání skoro nic nestihli. Měli jsme ale dobrou etapovou indiánskou hru.* Tábor byl dobrý. Pak jsem byla v Praze a těším se na zítřek, protože pojedeme na chalupu.* Na táboře se mi dost líbilo, protože jsme byli v přírodě a hráli spoustu her. Máme tam velkou louku na fotbal a na soft.