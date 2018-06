ANKETA: Maláčová pobila konkurenci. Měla by být jen jedna miss?

"Byla jsem trochu překvapená, že se to stalo bez jakýchkoliv okolků, ale na druhou stranu je dobře, že k tomu došlo. Poslední dobou v tom byl guláš, lidi nerozlišovali, kdo je Českou Miss a kdo Miss ČR. Myslím si, že je otázkou času, kdy dojde ke spojení. Osobně bych to brala jako dobré řešení, opět by byla jen jedna soutěž a lidi by se v tom lépe orientovali," řekla iDNES.cz Česká Miss 2009 Iveta Lutovská.

Stejný názor sdílí i Aneta Vignerová z konkurenční Miss ČR, jež se tímto titulem pyšní od svého loňského podzimního zvolení. "Jsem za to ráda, tento krok byl důležitý k tomu, aby holky měly větší iniciativu do toho jít. Je to dobrý krok," tvrdí.

Podobně, i když trochu překvapivě, reaguje v celé záležitosti i dosavadní poradce Miss ČR a její někdejší majitel Miloslav Zapletal. "Tato situace mne nepřekvapuje a je zcela logickým vyústěním dlouhotrvající krize od roku 2007, kdy jsem Miss ČR opustil. Když ji pak po roce a půl získal nový majitel, uvěřil jsem, že se Miss ČR z krize vymaní, a proto jsem přislíbil pomoc. Přestože také k nám do Česka se dostavil celosvětový "syndrom Miss", o kterou všeobecně přestává být zájem, přeji novým majitelům "všech českých missích soutěží", aby ustáli souboj s touto nepřízní, u nás ještě znásobenou přemírou soutěží Miss. Já osobně mám již dávno zcela jiné iniciativy a na Miss ČR už budu jen vzpomínat. Většinou v dobrém," řekl iDNES.cz.

VIDEO: Vignerová si novou šéfku Maláčovou chválí Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Co bude dál? Obnoví Michaela Maláčová spolupráci s odvolaným vedením Miss ČR? Příliš reálné to není. Maláčová coby Miss ČR z roku 1991 vedla s tehdejším majitelem a odvolaným odborným poradcem Miloslavem Zapletalem spor kvůli tomu, že založila vlastní soutěž krásy. U soudu, který ale nevyhrál, ji žaloval za to, že zneužívá značku "miss".

Jako dobrý nápad se pro Maláčovou zřejmě nejeví ani obnovení spolupráce s Jiřím Adamcem, který se do ředitelské funkce dostal hlavně díky dlouholeté spolupráci na projektu z pozice režiséra a člověka, který vnitřní mechanismy dobře znal.

Pak je tu Taťána Kuchařová, sesazená prezidentka, jež v roce 2006 získala nejcennější titul - Miss World. Tohle prvenství přeci jen něco znamená, ve světě se navíc Kuchařová prezentuje velmi dobře a coby modelka a organizátorka charitativních projektů sklízí jeden úspěch za druhým.

Miloš Zapletal, Jiří Adamec a Taťána Kuchařová

"Upřímně řečeno o pracovní spolupráci s nimi neuvažuji. Všem bylo poděkováno za dosavadní činnost," uvedla pro iDNES.cz nekorunovaná královna české krásy Michaela Maláčová.

"S Taťánou bych se ráda někdy osobně setkala, neznáme se. Média nás stavěla proti sobě, což nebylo úplně vyrovnané. Taťána byla sice v pozici prezidentky soutěže Miss ČR, ale bez toho, že by ji vlastnila, a navíc ředitelem byl Jiří Adamec. Moje pozice byla v České Miss od začátku jak vlastnická, tak řídící. Nyní nás čeká postupně naplánování podmínek ze včerejší dohody s Central Group, příprava letošní Miss ČR a jednání se všemi partnery mediálními a komerčními obou soutěží. Tvůrčí tým a personální otázky budeme řešit postupně. Nyní nejsou ani prioritou," dodala.

Odvolané vedení, které bylo potupně sesazeno strohou e-mailovou komunikací, se ale o živobytí bát nemusí. Miloslav Zapletal má vlastní agenturu, Jiří Adamec pokračuje v režírování a Taťána Kuchařová v práci modelky, jež si díky svým titulům může ve světě diktovat podmínky a žádat honoráře, na které leckterá česká miss (myšleno všechny stávající vítězky obou soutěží) může zapomenout.

Z pohledu obchodního došlo ke sjednocení, při kterém se nažral vlk a koza zůstala celá. Firma Central Group, která Miss ČR vlastnila, soutěž prodala za dosud neupřesněnou částku, ale hlavně si smluvně zajistila, že dlouhodobě bude dodávat byty pro vítězky, a tudíž si zajistí reklamu a důležitý příjem. A Maláčová si pět let po založení vlastní soutěže krásy v Česku dokázala, že má na to být první. Byznys je byznys.

Jaké soutěže krásy by se měly v Česku zachovat? celkem hlasů: 2563